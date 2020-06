LIVE Parma-Inter, Serie A calcio in DIRETTA: Conte per ritrovare la strada della vittoria

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Probabili formazioni Parma-Inter – Presentazione giornata Serie A di oggi (28 giugno)

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Parma-Inter, match valido per la 28ma giornata della Serie A 2019-2020 e ultimo di oggi. Allo Stadio Ennio Tardini, i crociati continuano la loro corso verso una sorprendente qualificazione alla prossima Europa League. Gli uomini allenati da Roberto D’Aversa sono settimi in campionato e si sono dimostrati una delle più grandi rivelazioni della stagione corrente. Quello di stasera è senza dubbio un banco di prova importantissimo per i ducali.

Dall’altra parte si presenta un Biscione ferito: i nerazzurri mercoledì hanno pareggiato 3-3 in casa contro il Sassuolo dicendo addio anche agli ultimi sogni Scudetto. A questo punto l’obiettivo primario per la squadra di Antonio Conte diventa quello di preservare i 10 punti di vantaggio sulla Roma, intascando la qualificazione alla Champions League, e prepararsi al meglio per l’attuale Europa League, che ripartirà ad agosto e vedrà gli italiani affrontare il Getafe negli ottavi di finale.

Gli ospiti stasera saranno orfani del pilastro difensivo Milan Skriniar, espulso nell’ultima partita disputata. Il problema reale per l’Inter si presenta però a centrocampo: non ci sarà di certo Sensi e probabilmente anche Brozovic e Vecino alzeranno bandiera bianca. Sarà dunque uno tra Borja Valero e Gagliardini ad affiancare Nicolò Barella, mentre in avanti dovrebbe ricomporsi il trio delle meraviglie Eriksen–Martinez–Lukaku. Tra i padroni di casa fari puntati su Dejan Kulusevski (promesso sposo della Juventus) e Andreas Cornelius (reduce da un’impressionante tripletta nell’ultima partita di campionato).

Appuntamento alle ore 21:45 per il calcio d’inizio: OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’incontro, con un ampio prepartita, in modo da non farvi perdere alcuna emozione. Buon divertimento!

