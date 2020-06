LIVE Sassuolo-Verona, Serie A calcio in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Sassuolo-Verona, match valido per la ventottesima giornata del campionato di Serie A TIM 2019-2020. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, senza tifosi sugli spalti, la formazione di casa proverà a mettere in difficoltà i ragazzi di Ivan Juric, che hanno sempre più nel mirino quel sesto posto che signifca Europa League (Qualificazioni).

Entrambe le formazioni stanno disputando un campionato al di sopra delle aspettative, il Sassuolo occupa la dodicesima posizione in classifica con 33 punti, il Verona si trova invece in nona piazza con 38. Il rientro, tuttavia, ha visto alti e bassi, sia per l’una, che per l’altra squadra: gli emiliani vengono da una sconfitta per 4-1 contro l’Atalanta e da un’incoraggiante pareggio (3-3) con l’Inter, i veneti, invece, hanno ottenuto un convincente successo contro il Cagliari (2-1), prima di patire oltremodo contro il Napoli (0-2). La voglia della formazione ospite sarà sicuramente quella di ribaltare il risultato del match del girone d’andata, quando il Sassuolo era riuscito ad espugnare lo Stadio Marcantonio Bentegodi con il risultato di 1-0. Entrambe le squadre sembrano momentaneamente al sicuro dalla zona retrocessione, che dista rispettivamente 8 e 13 punti, il Verona, in particolar modo, può ancora ambire alle posizioni che permetterebbero l’accesso in Europa League, ma la sfida con formazioni del calibro di Napoli, Milan, Parma, Cagliari e Bologna è tutt’altro che facile.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Sassuolo-Verona, match della ventottesima giornata del campionato di Serie A TIM 2019-2020, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi nulla, si parte alle ore 19:30!

PROBABILI FORMAZIONI:

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Magnani, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi Verona (3-4-2-1): Silvestri, Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Adjapong, Amrabat, Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric

Foto:LaPresse