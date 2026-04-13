Calcio: Fiorentina, basta Gosens per battere la Lazio nel lunedì di Serie A

La Fiorentina, battendo la Lazio nel posticipo del lunedì della 32a giornata di Serie A 2025-2026, si regala un gran sospiro di sollievo, allontanandosi forse definitivamente dalla zona salvezza. Per i biancocelesti un colpo che allontana le speranze, ammesso che ancora ce ne fossero, di sperare in qualche cosa di legato all’Europa.

Per i viola, nonostante un elevato numero di indisponibilità, c’è un buon inizio anche se è la Lazio a farsi vedere per prima, con De Gea che salva su Zaccagni in calcio d’angolo. Dopo un quarto d’ora di buon livello, arrivano alcuni minuti senza guizzi fino al 28′, quando Gosens di testa, su cross di Harrison, colpisce a sinistra dove Motta non può arrivare. Di vere altre occasioni non ce ne sono.

Qualche cambio a inizio ripresa per la Lazio, che è più protagonista lungo il primo quarto d’ora anche se l’unico vero tiro in porta è quello di Noslin che, entrato per Zaccagni, tira alto dal limite dell’area. Un minuto dopo Harrison non riesce a superare per due volte Motta, poi, al 64′, va al VAR per vedere se deve mantenere l’ammonizione per simulazione contro Noslin o assegnare il rigore alla Lazio. Mantiene la sua decisione. Noslin, peraltro, ci riprova al 76′ colpendo alla destra di De Gea, ma è l’ultima vera occasione per la Lazio.

Classifica che, a questo punto, con sei giornate da disputare vede l’Inter a 75 con il Napoli a 66, seguito da Milan a 63, Juventus a 60, Como a 58 e Roma a 57. Nella zona salvezza al momento è duello Cremonese-Lecce a 27, sfida durissima per Verona e Lecce a 18.