LIVE Milan-Roma, Serie A calcio in DIRETTA: sfida dal sapore di Europa a San Siro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Probabili formazioni Milan-Roma – Presentazione giornata Serie A di oggi

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI NAPOLI-SPAL DALLE 19.30

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI SAMPDORIA-BOLOGNA DALLE 19.30

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI SASSUOLO-VERONA DALLE 19.30

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI UDINESE-ATALANTA DALLE 19.30

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI PARMA-INTER DALLE 21.45

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milan-Roma, match valido per la 28ma giornata della Serie A 2019-2020. Allo Stadio San Siro va in scena un incontro molto importante per la corsa alle competizioni europee: i giallorossi devono vincere per portarsi a tre punti dall’Atalanta e mettere fiato sul collo ai bergamaschi, impegnati poche ore dopo in quel di Udine. Dal canto loro i padroni di casa hanno l’obbligo di non uscire dal Meazza a mani vuote per non compromettere le possibilità di accedere alla prossima Europa League.

A difendere la porta ospite ci sarà di nuovo Antonio Mirante, con lo spagnolo titolare Pau Lopez ancora ai box per infortunio. Recuperato invece Gianluca Mancini, pronto a riprendersi una maglia da titolare al centro della difesa insieme a Chris Smalling. Dubbi infine in avanti per mister Paulo Fonseca: certi del posto il bomber Edin Dzeko e l’azzurro Lorenzo Pellegrini, che agirà alle spalle del bosniaco, mentre sulle fasce Under, Perotti, Mkhitaryan e Kluivert si giocano la possibilità di partire dal 1′ minuto.

Molti più dubbi per Stefano Pioli: oltre ai soliti Musacchio e Ibrahimovic, rischia di non essere della partita neanche il danese Kjaer. Emergenza dunque in difesa, dove Gabbia e Duarte si candidano per agire al fianco di capitan Alessio Romagnoli. In avanti scalpita il portoghese Leao, che cerca spazio a discapito di Bonaventura.

Appuntamento alle ore 17:15 per il calcio d’inizio: OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’incontro, con un ampio prepartita, in modo da non farvi perdere alcuna emozione. Buon divertimento!

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL CALCIO