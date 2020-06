Highlights Torino-Udinese 1-0: video, gol e sintesi. Belotti decide dopo un quarto d’ora

Torino-Udinese, che alle ore 21:45 chiude la parte odierna della 27a giornata di Serie A, va ai padroni di casa. A decidere è il gol di Andrea Belotti al sedicesimo minuto del primo tempo: una rete, questa, che proietta il Toro a quota 31, nella speranza viva di evitare di farsi risucchiare nella zona più calda della classifica. Chi, invece, rimane a 28 punti è l’Udinese, e i friulani a questo punto devono passare nel difficile incontro con l’Atalanta per poter coltivare in maggior misura speranze di tenersi lontani dal rischio B.

Per i granata invece il prossimo impegno è previsto contro il Cagliari, in terra sarda, sabato prossimo. Per l’Udinese preoccupa anche l’infortunio di Mandragora, a primo impatto particolarmente serio.

HIGHLIGHTS TORINO-UDINESE 1-0

IL GOL DI BELOTTI

16′ Andrea Belotti Torino 1 vs Udinese 0 Italia – Serie A pic.twitter.com/HK4sn8xP2X — Goles en vivo (@goles_live) June 23, 2020

