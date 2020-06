Highlights Atalanta-Lazio 3-2: video e gol. Super rimonta da 0-2, Malinovskyi rete straordinaria

Loading...

HIGHLIGHTS ATALANTA-LAZIO 3-2

Si sapeva che Atalanta-Lazio sarebbe stato un match che avrebbe regalato gol ed emozioni, e così è stato. Come all’andata la partita è risultata dai due volti. Se a Roma prima fu tutto per i bergamaschi prima della rimonta laziale, allo stadio Atleti Azzurri d’Italia è stato il contrario. Nei primi 30 minuti dominio di Immobile e compagni. Ogni azione poteva far segnare un gol ai biancocelesti che passano in vantaggio dopo pochi minuti grazie ad un autogol di De Roon, prima del raddoppio immediato di Milinkovic-Savic che segna il 2-0 con uno splendido diagonale. Sembra tutto finito, ma piano piano i nerazzurri iniziano a macinare gioco e ribaltano tutto. A fine primo tempo va a segno il solito Gosens, mentre a inizio ripresa un missile di Malinovskyi riporta tutto in parità. Nel finale Palomino di testa su calcio d’angolo completa la rimonta, prima di un finale nel quale Muriel e Ilicic sprecano almeno tre contropiede, mentre la Lazio non riesce a siglare il 3-3, e ora si ritrova a 4 lunghezze dalla capolista Juventus.

Foto: Lapresse