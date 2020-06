LIVE Sampdoria-Bologna, Serie A calcio in DIRETTA: scontro salvezza al ‘Ferraris’

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Orario, probabili formazioni e come vedere Sampdoria-Bologna

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI MILAN-ROMA DALLE 17.15

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI NAPOLI-SPAL DALLE 19.30

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI SASSUOLO-VERONA DALLE 19.30

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI UDINESE-ATALANTA DALLE 19.30

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI PARMA-INTER DALLE 21.45

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Sampdoria-Bologna match della Serie A Tim 2019-20, la Sampdoria deve vincere vista la situazione di classifica mentre il Bologna deve riscattare la sconfitta contro la Juventus.

Ranieri ritornerà al 4-4-2 e non potrà disporre di Jankto, squalificato, e degli infortunati Quagliarella e Alex Ferrari. Davanti al portiere Audero, in difesa Depaoli favorito su Bereszynski e Murru agiranno da terzini, con Yoshida in vantaggio su Colley, e Tonelli centrali difensivi. A centrocampo a destra dovrebbe giocare Thorsby, a sinistra giocherà Linetty, mentre Vieira ed Ekdal dovrebbero essere i due interni. In attacco potrebbe rivedersi dall’inizio Bonazzoli in coppia con Gabbiadini, con Ramirez inizialmente in panchina.

Mihajlovic dovrà rinunciare ai soliti Skov Olsen e Santander, infortunati. In attacco Palacio sarà nuovamente il riferimento offensivo (tenuto a riposo contro la Juve), con Barrow che dovrebbe andare in panchina. Alle sue spalle potrebbero agire sulla trequarti Orsolini, Soriano e Sansone. In mediana Poli favorito su Dominguez accanto a Medel. Dietro, davanti al portiere Skorupski, Danilo e il rientrante Bani comporranno la coppia centrale difensiva, con il giappone Tomiyasu a destra e Dijks, favorito a sinistra su Krejci.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Sampdoria-Bologna, partita valevole per la Serie A Tim 2019/2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 19:30. Buon divertimento!

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse.