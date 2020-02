Sanremo 2020 stasera in tv: orari uscita cantanti, programma, vallette, super ospiti del Festival (8 febbraio)

Il Festival si chiude con il gran finale e si assegna oggi il premio più ambito della edizione 2020, quello della categoria Big: i 24 artisti in gara riproporranno per la terza volta il loro brano (che ormai sta girando da qualche giorno sulle radio nazionali e dunque inizia ad essere familiare all’ascolto) sul palco dell’Ariston. In questa serata, al termine della quale verrà decretato il vincitore, tornano in scena la Giuria Demoscopica e quella della Sala Stampa e Tv. Ci sarà, per la prima volta nell’edizione 2020, la cosiddetta “Votazione Mista” con Televoto, Giuria Demoscopica e Giuria Sala Stampa che rispettivamente avranno un peso sul risultato finale del 34%, 33% e 33%.

VIDEO: IL LITIGIO TRA MORGAN E BUGO. CHE FIGURA SUL PALCO DI SANREMO 2020

Questi gli artisti in gara (l’ordine di uscita verrà comunicato fra qualche ora):

Paolo Jannacci: “Voglio parlarti adesso”

Rancore: “Eden”

Giordana Angi: “Come mia madre”

Francesco Gabbani: “Viceversa”

Raphael Gualazzi: “Carioca”

Anastasio: “Rosso di rabbia”

Pinguini Tattici Nucleari: “Ringo Starr”

Elodie: “Andromeda”

Riki: “Lo sappiamo entrambi”

Diodato: “Fai rumore”

Irene Grandi: “Finalmente io”

Achille Lauro: “Voglio parlarti adesso”

Piero Pelù: “Gigante”

Tosca: “Ho amato tutto”

Michele Zarrillo: “Nell’estasi o nel fango”

Junior Cally: “No grazie”

Le Vibrazioni: “Dov’è”

Alberto Urso: “Il sole ad est”

Levante: “Tikibombom”

Bugo e Morgan: “Sincero”

Rita Pavone: “Niente (Resilienza 74)”

Enrico Nigiotti: “Baciami adesso”

Elettra Lamborghini: “Musica (e il resto scompare”

Marco Masini: “Il confronto”

Per l’ultima puntata di Sanremo 2020, il conduttore e direttore artistico Amadeus non sarò certo a corto di bellezza femminile; anzi. Per chiudere il grande show di Raiuno ha rivoluto al suo fianco, nel ruolo di “vallette” e co-presentatrici, la bella e brava Diletta Leotta, che torna sul palco dopo l’ottima performance della puntata di debutto; la giunonica e frizzante Sabrina Salerno, anche lei di ritorno dopo aver partecipato nella seconda serata; e Francesca Noviello, la “discussa” fidanzata di Valentino Rossi che ha debuttato sul palco dell’Ariston proprio ieri insieme ad Antonella Clerici e la “signora della domenica” Mara Venier.

Super ospite di sabato 08 febbraio 2020 al 70° Festival della Canzone Italiana di Sanremo sarà Biagio Antonacci. Sul palco dell’Ariston sfileranno anche tutti gli attori del film “La Mia Banda Suona Il Pop” di Fausto Brizzi; ovvero Christian De Sica, Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Paolo Rossi e Donatella Finocchiaro. Confermata anche la presenza Gente de zona, band cubana fondata nel 2000 all’Avana da Alexander Delgado, mentre sarà in forse fino all’ultimo la presenza di… Ultimo, secondo classificato dell’edizione 2019 del Festival. Possibile anche la presenza di un grande ospite internazionale. Dopo l’assenza per motivi di salute nell’appuntamento di ieri, al Festival di Sanremo ci sarà invece “mister volare numero 2”, Johnny Dorelli.

TI POSSONO INTERESSARE ANCHE

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI MUSICA E SANREMO 2020

Loading...

Loading...

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto Lapresse