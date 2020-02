LIVE Sci alpino, Slalom Chamonix 2020 in DIRETTA: Vinatzer e Maurberger all’assalto su un pendio favorevole

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA START-LIST DELLO SLALOM

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI GARMISCH DALLE 11.30 (SABATO 8 FEBBRAIO)

La preview del weekend – L’analisi su Vinatzer – L’analisi su Razzoli – Il programma del weekend

Loading...

Loading...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Chamonix (Francia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2019-2020. Dalle ore 10.00 prenderà il via della prima manche della gara sulla pista denominata La Verte des Houches, mentre la seconda e decisiva sarà alle ore 13.00. Saranno in palio 100 punti di grande importanza in una rincorsa alla Sfera di Cristallo quanto mai avvincente.

In vetta alla classifica generale, infatti, troviamo Henrik Kristoffersen con 877 punti contro gli 822 di Alexis Pinturault e gli 820 di Aleksander Aamodt Kilde. Quest’ultimo sarà solamente spettatore nella gara odierna, per cui i due rivali faranno di tutto per allungare in classifica generale. Il padrone di casa per eccellenza proverà a fare il bis dopo la vittoria di Val d’Isere, mentre il norvegese dovrà nuovamente estrarre il massimo da questa gara, per confermare la sua leadership. Sul fronte dei rivali non mancheranno i vari Clemente Noel, Daniel Yule, Marco Schwarz, Ramo Zenhaeusern e Michael Matt.

Per quanto riguarda l’Italia saranno di scena Stefano Gross, Federico Liberatore, Simon Maurberger, Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Giuliano Razzoli, Hans Vaccari e Riccardo Tonetti, provando a cogliere un risultato di prestigio. Su tutti parte con i favori del pronostico Vinatzer, dopo l’ottima prova di Schladming, mentre Gross, Maurberger e Razzoli proveranno a centrare due manche impeccabili.

La prima manche dello slalom di Chamonix prenderà il via alle ore 10.00, mentre la seconda scatterà alle ore 13.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della gara, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Coppa del Mondo. Buon divertimento!

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse