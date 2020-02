LIVE Sci alpino, Discesa Garmisch 2020 in DIRETTA: Sofia Goggia vuole vincere, Federica Brignone per avvicinare Shiffrin in classifica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA START-LIST DELLA DISCESA

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI CHAMONIX ALLE 10.00 E 13.00 (SABATO 8 FEBBRAIO)

Le parole di Brignone – La cronaca della prova di ieri – Il programma del weekend – La preview del weekend

Loading...

Loading...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della discesa libera di Garmisch-Partenkirchen (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020. Dalle ore 11.30 andrà in scena una prova quanto mai importante e interessante per molteplici motivi. In primo luogo bisognerà fare particolare attenzione al meteo. Sul pendio bavarese sono attese temperature particolarmente elevate, per cui scegliere un pettorale basso potrebbe evitare una gara su una pista particolarmente rovinata.

In secondo luogo, com’è tristemente noto, non sarà presente a questo weekend Mikaela Shiffrin. La leader della classifica generale, infatti, è in Colorado per la prematura e improvvisa scomparsa del padre Jeff. Per questo motivo sarà necessario porre particolare attenzione su Federica Brignone. La nostra fuoriclasse parte per queste due gare con la chiara intenzione di ridurre il gap nei confronti della tre volte vincitrice della Sfera di Cristallo. I punti al momento sono 270, per cui tutto potrà ancora essere scritto.

Le italiane, nel loro complesso, vogliono proseguire nel loro filotto di risultati clamorosi che stanno andando a riscrivere i libri di storia volta dopo volta. Sofia Goggia, Elena Curtoni, Nicol Delago, Nadia Delago, Francesca Marsaglia, Laura Pirovano e Verena Gasslitter sono pronte a stupire, con la bergamasca che vuole rifarsi dopo lo sfortunato weekend di Bansko e il beffardo secondo posto di Rosa Khutor. Sul fronte delle rivali, attenzione a Corinne Suter, miglior tempo nella giornata di ieri in prova e Viktoria Rebensburg che, oltre ad aver concluso con il secondo crono, gareggia in casa e vorrà fare bene.

La discesa libera di Garmisch-Partenkirchen (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020 scatterà alle ore 11.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della gara, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Circo Bianco al femminile. Buon divertimento!

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse