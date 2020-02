LIVE Sci alpino, Parallelo Chamonix 2020 in DIRETTA. Kristoffersen-Pinturault-Kilde si giocano la Coppa del Mondo. Sarà riscatto per gli azzurri?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

9.30: Pinturault vince la sfida con Kristoffersen con 20″64, 21″40 Kristoffersen

9.26: Prima sfida spettacolare: Pinturault contro Kristoffersen

9.21: Nella prima parte di gara prendono il via 54 atleti, di cui solo 32, in base alla somma dei tempi delle due manches disputate sulle due piste, si qualificheranno per la fase dinale ad eliminazione diretta in programma alle 13.15

Loading...

Loading...

9.17: Sono cinque gli azzurri in gara, non c’è Vinatzer. Maurberger, Tonetti, Borsotti e Sala

9.13. Sono tanti gli atleti che possono dire la loro in questa gara che è come sempre divisa in due: qualificazioni e fase ad eliminazione diretta

9.07: I tre grandi protagonisti della lotta per la Coppa del Mondo hanno le capacità per ben figurare oggi ma, come abbiamo già visto, il parallelo sfugge ad ogni pronostico e quindi aspettiamoci più di una sorpresa

9.04: La sfida per la coppa del Mondo vive oggi una delle sue giornate clou perchè saranno in gara tutti e tre i protagonisti della corsa alla Sfera di Cristallo: Pinturault e Kristoffersen che ieri nello slalom sono usciti e sono rimasti a bocca a asciutta e Kilde che si è sfregato le mani perchè ha passato indenne una gara dove non era al via e avrebbe potuto perdere molto terreno rispetto ai rivali

9.01: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live dello slalom gigante parallelo di Chamonix

LA START-LIST DELLE QUALIFICAZIONI

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG DI GARMISCH CON FEDERICA BRIGNONE DALLE 11.15 (DOMENICA 9 FEBBRAIO)

Le pagelle di ieri – La classifica della Coppa del Mondo – La cronaca dello slalom di ieri

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del gigante parallelo di Chamonix (Francia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2019-2020. Tutto è pronto per una prova particolare ma che racchiude in sé enorme valenza soprattutto per quel che riguarda la rincorsa alla Sfera di Cristallo. Si inizierà con le consuete qualificazioni alle ore 9.30, quindi il parallelo vero e proprio scatterà alle ore 13.15. Sulla La Verte des Houches ci si giocherà molto a livello di classifica generale. Dopo i disastri di ieri di Henrik Kristoffersen e Alexis Pinturault dovranno rispondere all’arrembante Aleksander Aamodt Kilde che sarà pronto per la battaglia. La graduatoria parla chiaro. Kristoffersen comanda con 877 punti contro gli 822 del francese ed i 820 del suo connazionale.

La formula renderà tutto assolutamente imprevedibile con i protagonisti inseriti in un tabellone in stile tennistico. Nell’appuntamento dell’Alta Badia la vittoria andò al norvegese Rasmus Windigstad davanti al tedesco Stefan Luitz e all’austriaco Roland Leitinger, per un podio assolutamente inedito. Anche a Chamonix vincere un outsider? Fare previsioni è impossibile ma i grandi interpreti della specialità dovranno farsi trovare pronti. Kristoffersen e Pinturault dovranno essere impeccabili e conquistare punti pesanti, con Aamodt Kilde che nelle ultime uscite si è dimostrato quanto mai pericoloso anche in gigante.

E gli italiani? Gli interpreti del gigante per ora hanno lasciato a desiderare. Luca De Aliprandini e compagni vogliono provare ad emergere proprio oggi. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta della gara, per non perdervi nemmeno un secondo dello show del gigante parallelo. Si inizia alle ore 9.30 con le qualificazioni, quindi alle ore 13.15 si inizierà a fare sul serio!

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: sci alpino-luca de aliprandini-fisi pentaphoto