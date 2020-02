LIVE Sci alpino, SuperG Garmisch 2020 in DIRETTA: Federica Brignone per avvicinare Mikaela Shiffrin e giocarsi la Coppa di specialità

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del supergigante di Garmisch-Partenkirchen (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020. Siamo pronti per una gara dalla quale le sciatrici azzurre vogliono estrarre il massimo, in una specialità nella quale hanno saputo dominare in questa stagione. Dopo la vittoria della padrona di casa Viktoria Rebensburg in discesa, oggi tutto viene rimesso in palio, con l’Italia che propone numerose frecce al proprio arco.

Su tutte, ovviamente, Federica Brignone andrà a caccia della quinta vittoria della sua annata e del decimo podio complessivo, dopo la piazza d’onore di ieri. La valdostana vuole vincere ancora in questa specialità per conquistare 100 punti pesanti che le permetterebbero di avvicinarsi ulteriormente a Mikaela Shiffrin. Il divario tra le due grandi rivali si è ridotto a 190 lunghezze, per cui la nostra fuoriclasse può davvero cullare ancora il sogno di acciuffare la Sfera di Cristallo.

Assieme a lei la nostra squadra propone una serie di protagoniste pronte a puntare al bersaglio grosso, iniziando da Sofia Goggia, smaniosa di vincere dopo il secondo posto di Rosa Khutor ed il quarto di ieri, quindi le varie Elena Curtoni, Francesca Marsaglia e le sorelle Delago. Come sempre le avversarie saranno numerose e agguerrite. Oltre alla già citata Rebensburg, infatti, attenzione alle svizzere Corinne Suter e Michelle Gisin, quindi la nutritissima pattuglia austriaca sempre a caccia di gloria, senza dimenticare la pericolosissima Petra Vlhova.

Il supergigante di Garmisch scatterà alle ore 11.15. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della gara, per sospingere le nostre portacolori verso l’ennesimo successo di questa annata!

