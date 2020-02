Sci alpino, Federica Brignone ora ci crede per la Coppa del Mondo! -190 da Shiffrin e domani c’è il superG

Federica Brignone è in lotta per la Coppa del Mondo generale di sci alpino! Non bisogna nascondersi quando siamo nel pieno della stagione invernale, l’azzurra può seriamente sognare la Sfera di Cristallo più importante e prestigiosa, quella che mai nessuna italiana è riuscita ad alzare al cielo. La valdostana ha brillato anche in occasione della discesa libera di Garmisch, ha conquistato un prezioso secondo posto alle spalle di Viktoria Rebensburg e ora si è portata a 190 punti di distacco da Mikaela Shiffrin. La statunitense è assente in Germania perché pochi giorni fa è morto suo papà, ieri si sono celebrati i funerali e la fuoriclasse americana è stata giustamente accanto alla sua famiglia. Il lutto è gravissimo per la sciatrice più forte degli ultimi anni e il suo vantaggio in testa alla classifica generale si è ridotto proprio per merito della nostra portacolori che sta disputando la migliore stagione della sua carriera.

Federica Brignone si gioca tantissimo nel superG in programma domani sempre sulla Kandahar, si presenta con il pettorale rosso di leader della classifica generale e ha tutte le carte in regola per vincere: un successo le permetterebbe di portarsi ad appena 90 punti di ritardo da Mikaela Shiffrin che sarà così sotto pressione in un momento comprensibilmente molto difficile della sua vita personale. Non si sa ancora quando rientrerà in gara la 24enne, potrebbe però già essere in pista il prossimo weekend a Kranjska Gora per la battaglia finale con l’azzurra che sicuramente venderà cara la pelle nell’ultimo mese di competizioni. Sia chiaro: battere un fenomeno di questo calibro è molto complicato ma non impossibile per la Brignone di quest’anno, capace di vincere o quantomeno di fare podio in qualsiasi specialità (slalom escluso).

Mancano 17 gare al termine della stagione: 3 discese, 5 superG, 3 giganti, 4 slalom, 1 combinata, 1 slalom parallelo. Il calendario è sostanzialmente equilibrato anche se naturalmente gli slalom sono terreno di caccia per Shiffrin. Dalla gara di domani dipenderà molto del futuro di Brignone, non dovrà sentire la pressione e proverà a fare la differenza in velocità come le sta spesso riuscendo.

