Sci alpino, quando torna Mikaela Shiffrin? Possibile rientro a Kranjska Gora, incombe Federica Brignone

Quando torna a gareggiare Mikael Shiffrin? La fuoriclasse statunitense è in lutto per la scomparsa dell’amato papà, la morte improvvisa del genitore ha inevitabilmente sconvolto il fenomeno dello sci alpino che ha saltato la tappa di Garmisch proprio per stare accanto alla famiglia. La 24enne ieri ha presenziato al funerale di Jeff ed è raccolta in cordoglio con i parenti più stretti in questo momento estremamente difficile, il più complicato a livello morale e mentale della sua giovane vita. Non è facile riprendersi da certi contraccolpi psicologici, è venuto a mancare un insostituIbile punto di rifferimento a cui era molto legata e si è trattato del secondo addio importante nel giro di pochi mesi dopo che aveva perso anche la cara nonna.

In questo frangente lo sport passa in secondo piano ma nel frattempo Federica Brignone si è avvicinata in maniera importante nella classifica generale di Coppa del Mondo: l’azzurra ha conquistato un bel secondo posto nella discesa di Garmisch e ora si trova a 190 punti di distacco da Mikaela Shiffrin con la ghiotta opportunità di ridurre ulteriormente il distacco in caso di risultato rimarchevole nel superG di domani. La lotta per la Sfera di Cristallo sembrava abbondantemente chiusa e invece si è riaperta totalmente, l’americana è ora chiamata a tornare in gara per difendere il primato e per scongiurare il rientro dell’azzurra che sta attraversando un eccellente momento di forma.

Al momento non c’è ancora una data certa per il rientro sulla neve di Mikaela Shiffrin. Si vocifera però che possa già tornare il prossimo weekend (15-16 febbraio) a Kranjska Gora dove sono previsti un gigante e uno slalom: partecipare alle due prove in terra slovena è fondamentale per l’americana, non potrà mancare se vorrà evitare il possibile sorpasso da parte di Federica Brignone. Se dovesse saltare la tappa di Kranjska Gora allora potrebbe poi rientrare a Crans Montana (21-23 febbraio) per un lungo fine settimana caratterizzato da due discese e una combinata. Nel corso della settimana ne sapremo di più.

Foto: Lapresse