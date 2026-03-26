‘La scodata’ di De Chiesa: “Trocker ha talento nel DNA, Colturi ‘albanese’ non interessa agli italiani, spero Brignone smetta”

LAURA PIROVANO POSSIBILE STELLA ITALIANA DEL PROSSIMO QUADRIENNIO?

Come dico sempre, non ho nessuna palla di vetro. Adesso ci sono i presupposti perché Pirovano continui su questa strada. Ha sempre sciato molto bene, adesso ha fatto il passo che le mancava per svoltare la carriera. E’ stata una svolta evidente, non casuale. Ci sono grandi speranze per lei, può rappresentare il futuro del discesismo femminile.

IL FUTURO DELLE VETERANE

La Brignone chissà se tornerà con questa gamba così maciullata. Io spero di cuore che smetta di sciare. Deve cogliere la palla al balzo di una occasione unica. Nessuna può finire come lei, dopo aver vinto 2 ori olimpici con una gamba in quelle condizioni e senza allenamento: a Cortina zoppicava, faceva persino fatica ad infilare lo scarpone. Che senso avrebbe proseguire? Cosa dovrebbe ancora dimostrare? Se lei finisse così, sarebbe cristallizzata per sempre, perché ha fatto qualcosa di unico nella storia dello sport. Detto tutto ciò, io ho la sensazione che continuerà. E lo dico con dispiacere sommo. Anche la Goggia non sarà eterna. Ha fatto la sua miglior stagione in carriera in superG, mentre in discesa c’è qualcosa da rivedere. Sofia non può essere il futuro, ma può andare avanti ancora un paio di stagioni ad altissimo livello.

POCHE ALTERNATIVE NELLA VELOCITÀ A LAURA PIROVANO

Tolta la Pirovano, io non vedo grandi nomi. Le Delago possono far bene su certe piste, su altre hanno dei limiti: sono delle brave sciatrici, ma non campionesse. Bisogna vedere se salta fuori qualcosa, ma onestamente c’è poca roba tra le giovani. In discesa e superG non si è affacciata nessuna come la Trocker. I rincalzi non promettono granché.

ANNA TROCKER SPERANZA CONCRETA

Ha fatto queste due gare eccezionali in Norvegia, facendo vedere che scia benissimo. Ha qualcosa di particolare, un talento nel DNA, una sensibilità innata. Deve affinare alcune cose in slalom, perché a volte taglia troppo sul palo, mentre in gigante abbiamo visto tutti cosa può fare. La sua è pura classe, speriamo che venga gestita meglio di quanto accaduto finora. A dicembre e gennaio era stata mandata due volte in America senza motivo: una che scia così avrebbe dominato in Coppa Europa, i punti necessari li avrebbe ottenuti anche qui. Ritengo anche che portare Trocker e D’Antonio alle Olimpiadi sia stata una idiozia, perché non erano pronte. I tempi di maturazione non vanno accorciati. Lara Colturi veniva considerata troppo giovane e doveva fare tutta la sua trafila, adesso dopo qualche anno c’è un cambio totale di approccio che non mi spiego.

L’ITALIA NON HA PIÙ BISOGNO DI LARA COLTURI?

Di una ragazza come la Colturi si ha sempre bisogno, è un peccato che gareggi per l’Albania. E’ stato un grande errore averle fatto fare questa scelta. Se anche dovesse vincere tanto con l’Albania, in Italia non interesserà mai a nessuno. Si tratta della stessa situazione vissuta da Girardelli con il Lussemburgo, da noi sarebbe anche peggio. Adesso è sbocciato un talento fenomenale come la Trocker, poi potrebbe arrivare anche la D’Antonio: chissà? Trocker è una speranza concreta, sulla D’Antonio, peraltro infortunata al ginocchio, metto un punto interrogativo: al momento non scia come la Trocker. Se la Colturi tornasse, saremmo tutti contenti. Ma sinceramente è una sua scelta personale. Ormai è distante dal mondo dello sci italiano.

UNA NUOVA STELLA ANCHE IN CAMPO MASCHILE: GIOVANNI FRANZONI

E’ un atleta eccezionale, ma ricordiamoci che in discesa non si possono fare progetti a lunga scadenza. Lo sci è diventato uno slalom tra gli infortuni. Se andrà tutto bene, di certo Franzoni è un fuoriclasse.

BUONI SEGNALI PER LA VELOCITÀ MASCHILE

Alliod è molto bravo. E’ giovane e può affinarsi nella sciata. Ha caratteristiche diverse da Franzoni, essendo più scorrevole. Paris è in uno stato di grazia. Anche per lui forse sarebbe il momento di dire basta. Più di così cosa puoi fare? Però credo che, finché potrà, andrà avanti.

QUALE FUTURO PER ALEX VINATZER?

La speranza è l’ultima a morire, ma è difficile che diventi un gran campione. Però consolidare lo status della prima parte di stagione in gigante, dunque installarsi tra i primi 7 del mondo, è fattibile. Se in slalom trovasse la velocità di prima, allora tornerebbe ad essere competitivo, visto che ha cambiato assetto. Purtroppo è abbastanza fragile di testa. Anche alle Olimpiadi nella combinata, che considero una gara minore, era proprio inchiodato, ha preso un distacco superiore al secondo e mezzo dai migliori, quando sarebbero serviti 2 decimi in meno per la medaglia. Quando sei teso ed in crisi tecnica, scii ancora peggio. La testa è determinante a parità di livello, altrimenti non basta.

IL BUCO NERO DI GIGANTE E SLALOM MASCHILI

Devono arrivare i giovani, ma se mancano…Saccardi è bravo, ma deve migliorare tanto, soprattutto sul ripido. Lo sci italiano ha bisogno di qualcuno che torni a dominare in gigante e slalom, non che arrivi dodicesimo. In gigante non c’è più nessuno: De Aliprandini è a fine carriera, Della Vite prometteva bene, poi si è un po’ perso. I giovani non ci sono. Anche Talacci finora non è arrivato. L’unico lumicino di speranza in slalom è Saccardi. Appare evidente una politica completamente sbagliata dalla Federazione a livello giovanile. Il sistema va completamente riformato dalla base.