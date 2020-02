LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Mondiali 2020 in DIRETTA: Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer si giocano una medaglia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DEI MONDIALI DI BIATHLON DALLE 15.15 (DOMENICA 16 FEBBRAIO)

Il programma dei Mondiali di biathlon 2020 (16 febbraio) – La presentazione dell’inseguimento femminile – Il medagliere dei Mondiali 2020 di biathlon

Buon pomeriggio e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prova dell’inseguimento femminile dei Mondiali 2020 di biathlon. Sulle nevi di Anterselva (Italia) le emozioni non mancheranno e l’Italia vorrà recitare un ruolo da protagonista.

Loading...

Loading...

Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer partiranno dalla sesta e dalla settima posizione alle 13.00 per andare a caccia di una medaglia tutt’altro che impossibile e regalare il primo podio individuale all’Italia. Le azzurre ci proveranno, ben consapevoli che come al solito sarà la precisione al poligono a fare la differenza. La sappadina è in grande forma sugli sci, ma per puntare alla vittoria dovrà ritrovare la serie perfetta a terra e ad Anterselva non è assolutamente facile, un po’ per la quota e l’arrivo in falsopiano al poligono, un po’ per la pressione mondiale. Per quanto concerne “Doro” sugli sci non ha la stessa condizione della compagna di squadra e quindi dovrà ritrovare tempi di rilascio brevi nel tiro per compensare in qualche modo questa mancanza.

La favorita è Marte Olsbu Røiseland. Lei, vincitrice della sprint, vorrà mettere a frutto le sue eccezionali qualità nel fondo, cercando di replicare anche una buona resa al poligono. La norvegese ha sì vinto un inseguimento in carriera (Nove Mesto 2018) ma la sua gara è decisamente la sprint e il suo storico lo dimostra: 10 podi su 12, 4 vittorie su 5. Osservata speciale sarà indubbiamente la tedesca Denise Herrmann, quinta nella sprint. Le caratteristiche sembrerebbero metterla più a suo agio nella sprint, tuttavia la teutonica è la campionessa mondiale in carica dell’inseguimento e 3 delle sue 5 vittorie sono arrivate proprio in questo format.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prova dell’inseguimento femminile dei Mondiali 2020 di biathlon: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 13.00. Buon divertimento!

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Federico Angiolini