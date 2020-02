Biathlon, le dichiarazioni delle azzurre. Vittozzi: “Non ero al meglio sugli sci”. Sanfilippo: “Contenta sia per Doro che per la gara”

Vi riportiamo le dichiarazioni delle azzurre dopo la sprint femminile dei Mondiali 2020 di biathlon, in corso di svolgimento ad Anterselva. Storico oro per l’Italia con Dorothea Wierer che ha saputo ripetersi nell’inseguimento dopo la vittoria dello scorso anno in Coppa del Mondo. Grandissima prova dell’altoatesina, nonostante un errore al tiro nella ultima serie in un poligono finale triller con Marte Olsbu Roiseland. Seconda posizione e argento per Denise Herrmann che ha mancato il bersaglio finale che poteva valere l’oro, bronzo per Olsbu Roiseland alla terza medaglia in tre gare.

Insoddisfatta della prova odierna Lisa Vittozzi, conclusa con il 27° posto e tre errori al tiro: “Non ero al meglio sugli sci, fin dal primo giro ero in difficoltà e non riuscivo a reagire. Al poligono ho faticato a gestire le serie perchè ero davvero affaticata, sapevo di non avere chance in pista perché non mi sentivo al top e non capisco il perché. Ho un giorno per recuperare, forse ho patito le due gare così ravvicinate”.

Felicissima per l’oro dell’amica è Federica Sanfilippo, autrice di un ottima gara conclusa con due bersagli mancati: “L’abbraccio è stato bellissimo, nell’ultimo giro ho guardato Dorothea sullo schermo e mi sono emozionata. Sono molto contenta della mia gara ma soprattutto del tiro, anche se probabilmente sugli sci ho pagato gli sforzi della sprint di due giorni fa. Questa sera si festeggia, anche in stanza”.

