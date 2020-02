LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Mondiali 2020 in DIRETTA: Hofer e Windisch per il riscatto, Johannes Boe per la furiosa rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della 12.5 km pursuit maschile dei Mondiali di biathlon in programma sulla pista di Anterselva: oggi, domenica 16 febbraio, alle ore 15.15, per l’Italia saranno in gara Lukas Hofer, che scatterà 21° a 1’22” dal russo Alexander Loginov, Thomas Bormolini, che partirà 41° a 1’59”, e Dominik Windisch, al via dal 48° posto con 2’11” di ritardo.

Nella 10 km sprint maschile di ieri è stato incoronato il russo Alexander Loginov, davanti ai francesi Quentin Fillon Maillet e Martin Fourcade. I distacchi maturati ieri faranno da base di partenza per la 12.5 km pursuit di oggi: per il russo oggi la storia sarà diversa e probabilmente il francese Fillon Maillet lo raggiungerà presto.

Proprio a Fillon Maillet la grande condizione sugli sci non è bastata ieri per il titolo iridato, perché l’errore a terra ha aperto la porticina nella quale si è infilato Loginov. Si è messo però alle spalle il connazionale Fourcade, rosicchiando qualcosa in ottica classifica generale e mostrando brillantezza maggiore del capofila.

Domani probabilmente assisteremo ad un grande inseguimento da parte del norvegese Johannes Boe, il grande sconfitto della giornata di ieri, ma occorrerà precisione al poligono. Si è complicata per lui la rincorsa nella generale, con i diretti rivali Fourcade e Fillon Maillet che lo hanno battuto.

OA Sport vi propone la diretta live testuale della 12.5 km pursuit maschile dei Mondiali di biathlon in programma sulla pista di Anterselva: oggi, domenica 16 febbraio, la gara inizierà alle ore 15.15, e per questo motivo la nostra diretta inizierà attorno alle ore 14.45. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

