VIDEO Dorothea Wierer: “La giornata perfetta, le mie gambe giravano di più. Il pettorale giallo mi piace”

Dorothea Wierer si è laureata Campionessa del Mondo nell’inseguimento, l’altoatesina ha festeggiato di fronte al proprio pubblico di Anterselva dove si stanno disputando i Mondiali 2020 di biathlon. La 29enne è stata intervistata da OA Sport.

Quali sono state le cose più complicate e quelle più difficili di oggi?

Diciamo che non ero tranquillissima perché nelle ultime due gare non mi sentivo tanto bene. Oggi, quando sono partita, ho capito che le mie gambe giravano di più e avevo più forze rispetto alle ultime due gare. Non ero tranquillissima al tiro perché il mio azzeramento non era di quelli perfetti ma forse è stato un bene perché così ho cercato di curare colpo per colpo. Ho reagito molto bene al vento perché al primo poligono ce n’era molto.

Il pettorale giallo ti ha dato una carica in più?

Il giallo mi piace molto, sicuramente mi ha dato una carica in più ma magari è troppo presto per pensare alla classifica generale perché ci sono tante ragazze che possono vincere. Oggi ho cercato di concentrarmi solo su questa gara. Ieri il mio allenatore mi ha detto di divertirmi, di sparare come se fossi in allenamento, di non pensare ai bersagli ma al lavoro e così è andata.

Quando hai capito di avere vinto la medaglia.

All’ultimo giro ho capito di potercela fare perché le altre erano indietro. Negli ultimi metri ero molto emozionata perché tutti mi aspettavano, vedevo quanto erano felici per me. C’era la mia famiglia, mio marito: la giornata perfetta, il momento perfetto. Sapevo che l’ultimo poligono era decisivo, ho mancato il primo e ho pensato di concentrarmi sul lavoro, sono stata fortunata che Roeiseland ne ha sbagliati due e io uno solo.

