LIVE Biathlon, Individuale femminile Mondiali 2020 in DIRETTA: Dorothea Wierer, bis d’oro! E’ fuga in classifica generale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELL’APOTEOSI DI DOROTHEA WIERER!

LA CLASSIFICA GENERALE DI COPPA DEL MONDO DI BIATHLON: DOROTHEA WIERER IN FUGA!

LE DICHIARAZIONI DI DOROTHEA WIERER DOPO IL TRIONFO

Loading...

Loading...

VIDEO: RIVIVIAMO LA VITTORIA DI DOROTHEA WIERER NELL’INDIVIDUALE

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO DOROTHEA WIERER CON IL DOPPIO ORO AI MONDIALI

16.02 Grazie per averci seguito in questa nuova, memorabile giornata. Ma rimanete su OA Sport: troverete cronaca, analisi, approfondimenti, pagelle, medagliere, dichiarazioni, video e tantissimo altro! Un saluto sportivo!

15.59 Oggi si è assegnata inoltre la Coppa del Mondo dell’individuale femminile. Successo per la svedese Oeberg, quarta all’arrivo, con 128 punti, mentre Dorothea Wierer chiude seconda a 114. Tutto sommato possiamo accontentarci….

15.57 Dorothea Wierer è IN FUGA in classifica generale di Coppa del Mondo. L’azzurra scappa via a quota 665 punti, seguita da Eckhoff a 571. Terza Oeberg a 565. Il vantaggio inizia ad essere consistente….

15.55 I piazzamenti delle altre azzurre: 41ma Sanfilippo (4), 49ma Carrara (5), 71ma Vittozzi (8).

15.52 La gara è ormai conclusa. Dorothea Wierer ha vinto LA MEDAGLIA D’ORO della 15 km individuale. Si tratta del terzo titolo iridato per l’azzurra, peraltro in tre diverse specialità! Una leggenda imperitura! L’altoatesina ha preceduto di 2″2 la tedesca Hinz (con un errore in più, 2 contro 1) e la norvegese Olsbu Roeiseland di 15″8 (a parità di errori). Completano la top10 Oeberg, Preuss, Hojnisz, Rieder, Davidova, Vishnevskaya, Kristejn.

15.46 Gara da dimenticare invece per Lisa Vittozzi. Addirittura 8 errori per la sappadina, è 67ma a 7’32”.

15.43 Quarta la svedese Oeberg, favorita della vigilia, a 38″7, anch’ella a parità di errori di Dorothea Wierer. L’azzurra, nella sua carriera, non è mai andata così forte sugli sci. Mai. 14ma a 2’20” la norvegese Eckhoff (16/20), ormai alla deriva dopo i fasti di gennaio.

15.40 Nessuno può più impensierire Dorothea Wierer. L’azzurra è prima all’arrivo con 2″2 sulla tedesca Hinz, avendo commesso un errore in meno rispetto alla teutonica (2 contro1). Terza la norvegese Olsbu Roeiseland a 15″8 ma, udite udite, a parità di errori dell’azzurra!

15.37 OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! Tre volte campionessa del mondo! Dorothea Wierer è un vero MITO del biathlon MONDIALE! IMMENSAAAAAAAAAAAA!!! E l’azzurra è sempre più in fuga anche in classifica generale!

15.36 SBAGLIA TANDREVOLD!!! Doppio errore! E’ fatta!

15.35 PERDE ANCORA TANDREVOLD! Solo 8 secondi di vantaggio su Dorothea agli 11,7 km. E attenzione, manca ancora un poligono per la scandinava. Se sbagliasse, sarebbe fatta….

15.34 Tandrevold ha 11″ di vantaggio su Wierer ai 10.6 km. Incrociamo le dita.

15.33 SBAGLIA L’AUSTRIACA RIEDER! 19/20, un pericolo in meno per Dorothea Wierer! Ripetiamo, lo spauracchio si chiama Tandrevold. Se la norvegese non sbaglierà all’ultimo poligono, diventerà pericolosissima nell’ultimo giro.

15.31 Il grande pericolo per Dorothea Wierer è la norvegese Tandrevold. Attenzione all’austriaca Rieder.

15.29: La minaccia potrebbe essere ora l’austriaca Rieder che ha lo zero dopo il terzo poligono con 27″ di vantaggio su Wierer, ma l’azzurra ha concluso alla grande sia sugli sci che al poligono!

15.25: E’ DAVANTIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!! CHE ROBAAAA!!!! CON IL CUORE E CON IL CERVELLO WIERER E’ AVANTI!!!!! 2″2 di vantaggio su Hinz e 15″8 su Roeiseland. Che finale pazzesco!! E ora aspettiamo. Strepitosa l’altoatesina.

15.24: DEVE SPINGERE DOROTHEA!!! 1″6 di vantaggio su Hinz. Che finale!

15.21: Wierer ai 13.6 km ha 2″1 di vantaggio su Hinz. Il margine è sempre quello e l’azzurra appare affaticata. Sarà dura!

15.19: L’azzurra deve spingere per tenere il passo di Hinz, che andata molto forte. Siamo in attesa del rilevamento dei 13.6 km.

15.17: SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!! WIERER TROVA LO ZEROOOOOO!!!!!!!!!!!!! L’azzurra è in vetta con 2″2 di vantaggio su Hinz e su 19″7 su Roeiseland. L’azzurra lotta per l’oro!!!!!!

15.14: Hinz conclude davanti a tutte, con 13″6 di vantaggio su Roeiseland, concludendo molto bene. Dovrebbe essere medaglia per la tedesca. Wierer agli 11.7 km è sesta con 1’12″1 di ritardo da Hojnisz e recupera qualcosa!

15.13: Wierer sta spingendo per cercare di recuperare, sapendo di potersi giocare ancora il podio nell’ultimo poligono con 1’15” di ritardo da Hinz.

15.11: Vittozzi arriva al traguardo con 7’16″7 di ritardo, lontanissima dalla sua versione migliore.

15.10: Preuss arriva in terza posizione all’arrivo con 47″6 di ritardo dalla vetta occupata da Roeiseland.

15.08: WIERER TROVA LO ZERO NEL TERZO POLIGONO!!!!! L’azzurra è sesta con 1’19″5 di ritardo da Hinz, si può ancora fare per il podio!

15.08: La butta via Herrmann!! Due errori nell’ultimo poligono e 1’42″3 di ritardo da Hinz.

15.07: Hinz ne sbaglia uno! La tedesca è in vetta con 17″5 di vantaggio su Roeiseland.

15.06: Roeiseland arriva al traguardo con 22″9 di vantaggio su Oeberg e 54″3 su Hojnisz. Ora c’è meno vento ad Anterselva e potrebbe essere buono per Hinz.

15.05: All’arrivo Oeberg è con 31″3 di vantaggio su Hojnisz e 1’42″0.

15.03: La gara è nelle mani della tedesca di Hinz che, con lo zero dopo tre poligono, si presente all’ultima serie per vincere. Vittozzi conclude con 8 errori questa gara, davvero troppi.

15.00: NOOO!!! Wierer commette un altro errore nel secondo poligono, ma la velocità di rilascio le consente di essere ancora in gara: 11ma con 1’28″4 da Hinz.

14.59: Herrmann trova zero vento in questo terzo poligono e ne approfitta con 1’11″2 di ritardo da Hinz (quinta).

14.57: Roeiseland conclude la sua serie al poligono con 2 errori: 22.7 di vantaggio su Oeberg e va in testa. Attenzione alla tedesca Hinz che trova lo zero dopo tre seti ed è in testa. Attendiamo Wierer al secondo poligono.

14.56: Wierer va fortissimo sugli sci in questa gara e fondamentale sarà trovare lo zero al poligono.

14.54: Vittozzi purtroppo combina un altro disastro nel terzo poligono: tre errori per la sappadina e gara da dimenticare per l’azzurra.

14.53: DOPPIO ERRORE! Hojnisz combina la frittata nell’ultimo poligono con due errori e dunque Oeberg è davanti con 21″4 sulla polacca.

14.52: PECCATO! Errore sull’ultimo bersaglio del primo poligono con 50″9 di ritardo da Roeiseland. Si può ancora fare, visto l’andamento di questa gara folle.

14.50: La svedese Oeberg sbaglia ancora e sono due errori con 2’18″2 di vantaggio su Innerhofer, mentre Herrmann ha sbagliato nel secondo poligono in sesta posizione a 1’26″7 su Hinz.

14.50: Molto bene Hinz: due poligoni e zero con 6″7 di vantaggio su Hojnisz.

14.49: Roeiseland completa il terzo poligono con lo zero: +32″7 il ritardo da Hojnisz.

14.49: Altri due errori per Sanfilippo nel secondo poligono ed è 27ma a 4’34″3, mentre Vittozzi è 24ma.

14.47: ATTENZIONE WIERER! Partita forte l’altoatesina con 6″3 di ritardo dalla tedesca Herrmann dopo 1.6 km.

14.46: Disastroso secondo poligono di Vittozzi che non trova tre bersagli e crolla in classifica con 3’46″6 dalla polacca Hojnisz.

14.44: Pazzesca Hojnisz! Altro zero per lei in questo terzo poligono, con 41″7 di vantaggio su Oeberg. Crolla Eckhoff che totalizza quattro errori ed è a 3’24″1 dalla vette, fuori gara.

14.43: Errore e tempi di rilascio lenti per Herrmann che è 11ma a 55″1 da Roeiseland dopo il primo poligono. Vittozzi e 15ma.

14.42: Trova lo zero nel terzo poligono Oeberg che si porta in vetta con il crono di 26’33″2, con 2’06″1 di vantaggio su Innerhofer.

14.41: Arriva l’errore di Roeiseland nel secondo poligono con 38″0 di ritardo da Hojnisz. Seconda la scandinava a precedere Oeberg (+39″2).

14.40: Per quanto concerne Sanfilippo, l’azzurra è 28ma dopo il primo poligono con due errori a 2’24″4 da Roeiseland.

14.39: Nel frattempo Herrmann partita fortissimo e dopo 1.6 km vanta il miglior crono di 3’48″9 con 7″0 di vantaggio.

14.37: Purtroppo Vittozzi sbaglia sul secondo bersaglio del primo poligono e dunque è 12ma a 1’02″9 da Roeiseland nel primo poligono.

14.36: Grande Hojnisz e altro zero! 17’09″1 per la polacca con 39″2 di vantaggio su Oeberg, mentre Eckhoff a 1’34″4, gravata di un altro errore.

14.35: Partita bene Lisa Vittozzi, che è quinta a 1″6 da Eckhoff, mentre Oeberg trova lo zero nel primo poligono in piedi ed è in testa con 1’02″0 sull’estone Oja.

14.34: Molto bene la norvegese Roeiseland che guadagna su tutte! 8’21″2 per lei, con 9″4 su Mironova e 9″5 sulla polacca Hojnisz.

14.32: Ai 4.6 km guida la polacca Hojnisz con 11″9 di vantaggio su Egan e 30″3 su Tang. Eckhoff a 40″7 e Oeberg a 48″2.

14.30: Partita con il n.28 la nostra Lisa Vittozzi, da cui si aspetta molto. La norvegese Roeiseland a 10″5 (quarta) da Eckhoff ai 2.7.

14.28: Sbaglia anche Eckoff nel primo poligono! Dunque conduce la polacca Hojnisz con 8’30″7, davanti alla Egan con 7″0 e alla cinese Tang con 14″6. Oeberg a 48″7 ed Eckohff a 49″6.

14.26: Eckoff si conferma velocissima sugli sci e con 7″0 di vantaggio su Oeberg ai 2.7 km, ora la attendiamo al primo poligono a terra.

14.25: Iniziata la prima serie e c’è una piccola sorpresa: errore di Oeberg e dunque Egan in vetta con 8’37″7 con 41″7 di vantaggio sulla scandinva. Un errore pesantissimo.

14.24: ATTENZIONE! Eckhoff all’1.6 km fa segnare il miglior crono: 3’55″9 con 4″1 su Oeberg. Partita fortissimo la scandinva.

14.23: Oeberg vola e ai 2.7 km continua ad avere il miglior riferimento cronometrico con 10″7 su Innerhofer e su Egan.

14.21: Partita la finlandese Makarainen, che potrebbe essere tra le outsider in questa specialità.

14.20: Primi rilevamenti all’1.6 km: la svedese Oeberg partita forte con 4’00″0, con 4″9 di vantaggio su Egan.

14.18: Con il n.9 prende il via la norvegia Eckhoff che, dopo la debacle della sprint, ha dimostrato di essersi ripresa nell’inseguimento.

14.17: Partita la svedese Oeberg, che è la favorita tecnica di questa gara, visti i precedenti in questo format.

14.15: Partita l’austriaca Innerhofer che dà il via a questa prova.

14.15: SI COMINCIA! Via alla 15 km individuale femminile!

14.14: Bisognerà fare attenzione al vento, che va e viene ad Anterselva, come ha dimostrato l’azzeramento.

14.13: Sarà l’austriaca Innerhofer a iniziare questa 15 km individuale.

14.11: La tensione sale ad Anterselva e tutto è pronto per cominciare alle 14.15.

14.08: Oltre a Wierer e a Vittozzi, avremo Federica Sanfilippo e Michela Carrari: la prima non gode di una forma eccezionale sugli sci, mentre il tiro è solido; la più giovane cercherà di ottenere i primi punti in carriera e di dimostrarsi all’altezza della frazione di staffetta.

14.05: E’ una bellissima giornata di sole ad Anterselva e ci si augura che anche le nostre atlete sappiano illuminare la scena.

14.02: Si confida tanto in Lisa Vittozzi: nell’individuale in Slovenia (Coppa del Mondo) fu quarta, l’aveva rilanciata e doveva essere una delle favorite di questa gara, ma il tracollo sugli sci nell’inseguimento ha fatto calare le sue quotazioni. Nelle prime due gare era piaciuta in questa metà dell’universo del biathlon, invece il tiro non è stato mai cinico e spietato come nelle migliori occasioni. C’è un argento da difendere e la sappadina ce la metterà tutta.

14.00: In casa Italia, Wierer, trascorsi due giorni di entusiasmo oltre i livelli di guardia, si ripresenterà al via con tanta tranquillità che deve trasformare in spietata furia agonistica. Ha vinto 3 individuali in carriera tutte senza sbagliare neanche un bersaglio e sarà l’ultima a partire delle favorite. Che la pista si possa leggermente velocizzare?

13.58: Attenzione ad Herrmann! Tre settimane fa li ha colpiti tutti dominando la gara, però il poligono di Pokljuka non è quello di Anterselva. Potenzialmente ha attualmente 45″ di vantaggio sugli sci sulla seconda in 15km, il che non significa che eserciterà tutto il suo strapotere. Che gara farà? Verosimile che parta controllata cercando la precisione nei primi poligoni, solo se dovesse sbagliare passerà al piano B.

13.56: In una gara che si disputa 3 volte a stagione, 4 in quella olimpica, Öberg è riuscita a vincere un titolo a cinque cerchi da outsider nel 2018 e confermarsi a casa sua a Östersund nel Mondiale 2019. E’ ancora a secco di medaglie, ma indubbiamente la favorita assoluta. Viene dal secondo posto di Pokljuka dove è stata battuta solo dall’imprevedibile Denise Herrmann.

13.54: Nella stagione in corso si sono disputate 2 individuali in cui si sono imposte due atlete diverse e sono complessivamente salite sul podio sei differenti donne: il 5 dicembre a Östersund si è affermata Justine Braisaz davanti a Yuliia Dzhima e Julia Simon; il 24 gennaio a Pokljuka invece ha primeggiato Denise Herrmann, precedendo Hanna Öberg e Anais Bescond.

13.51: Tutta la concentrazione di Wierer, in vista dello start alle ore 14.15:

13.49: Le medaglie azzurre sono recentissime, essendo arrivate proprio nelle ultime due edizioni iridate: il 15 febbraio 2017 a Hochfilzen Alexia Runggaldier fu di bronzo, classificandosi alle spalle di Laura Dahlmeier e Gabriela Koukalova; il 12 marzo 2019 a Östersund Lisa Vittozzi si mise al collo l’argento, inserendosi tra la svedese Hanna Öberg e la francese Justine Braisaz.

13.46: La nostra Wierer si prepara alla gara nell’azzeramento:

13.45: Volgendo lo sguardo alle nazioni, quella più blasonata è la Germania, con 6 affermazioni. Seguono la Norvegia e la Svezia a quota 5. La Francia si è imposta 4 volte, mentre la defunta Unione Sovietica e la Russia hanno vinto in 3 occasioni. Chiudono con 1 successo Ucraina e Repubblica Ceca.

13.42: Sono due le campionesse del mondo della venti km tutt’ora in attività. Si tratta della russa Ekaterina Yurlova-Percht (2015) e della svedese Hanna Öberg (2019).

13.40: Sino a oggi sono ventitré le biathlete capaci di laurearsi campionesse del mondo dell’individuale. Fra di esse la più vincente in assoluto è la tedesca Petra Schaaf-Behle, unica donna in grado di conquistare 3 ori iridati (1989, 1991, 1993).

13.37: Si assegna il XXIX titolo mondiale femminile dell’individuale, format che per quanto riguarda il gentil sesso ha sempre fatto parte del programma della manifestazione iridata, apertasi alle donne a partire dal 1984. L’Italia ripone grandi speranze su questo format poiché, negli ultimi due Mondiali, è sempre salita sul podio. Prima con Alexia Runggaldier e poi con Lisa Vittozzi.

13.35: Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della 15 km individuale femminile dei Mondiali di biathlon in programma sulla pista di Anterselva.

La startlist dell’individuale femminile – Le favorite dell’individuale femminile

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della 15 km individuale femminile dei Mondiali di biathlon in programma sulla pista di Anterselva: oggi, martedì 18 febbraio, alle ore 14.15, per l’Italia saranno in gara Lisa Vittozzi con il numero 28, Federica Sanfilippo col pettorale 30, Dorothea Wierer col numero 57, e Michela Carrara con il 75. Saranno 100 le atlete in gara.

In palio ci saranno le medaglie iridate, ma inevitabilmente l’esito della prova odierna va ad intrecciarsi indissolubilmente con la classifica della Coppa del Mondo: Tiril Eckhoff ha 60 punti di ritardo (23 senza gli scarti) dall’azzurra Dorothea Wierer. La norvegese partirà con il pettorale numero 9.

Alle spalle delle due grandi contendenti, non possono essere tagliate fuori dal novero delle favorite Lisa Vittozzi, apparsa in crescendo di condizione nelle ultime uscite dopo un opaco inizio di stagione che pare però ormai alle spalle, e la svedese Hanna Oeberg (parte col 3), terza incomoda nella generale e campionessa uscente nella specialità.

Allargando il discorso alla gara secca, ecco spuntare deciso il nome della norvegese Marte Olsbu Roeiseland (col 18), ma non va dimenticata neppure la tedesca Denise Herrmann (col 39), che ha mostrato un ottimo passo sugli sci. Un gradino sotto queste atlete paiono essere la transalpina Julia Simon (col 47), la slovacca Paulina Fialkova (col 51) e la russa Svetlana Mironova (col 16).

OA Sport vi propone la diretta live testuale della 15 km individuale femminile dei Mondiali di biathlon in programma sulla pista di Anterselva: oggi, martedì 18 febbraio, la gara inizierà alle ore 14.15, e per questo motivo la nostra diretta inizierà attorno alle ore 13.45. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Federico Angiolini