Biathlon, quanti soldi ha guadagnato Dorothea Wierer vincendo due ori ai Mondiali? Le cifre dell’azzurra

Dorothea Wierer si è laureata Campionessa del Mondo nell’individuale ed è entrata definitivamente nella leggenda del biathlon. L’altoatesina è stata semplicemente superlativa nella sua Anterselva, ha dato una dimostrazione di forza da vera fuoriclasse qual è e ha sciorinato una prestazione sublime: ha commesso due errori nelle prime due serie al poligono, poi ha stampato un doppio zero da brividi e ha spinto tantissimo sugli sci riuscendo a tagliare il traguardo col miglior tempo. Si tratta di un trionfo apocalittico per l’azzurra che domenica pomeriggio aveva conquistato l’oro iridato nell’inseguimento: due titoli ai Mondiali nel giro di due giorni, qualcosa che alle nostre latitudini non si era mai visto e che proietta la 29enne nella leggenda dello sport italiano.

Dorothea Wierer, già capace di vincere la mass start iridata nella passata stagione, ha allungato ulteriormente nella classifica generale della Coppa del Mondo e sogna di alzare al cielo la Sfera di Cristallo per la seconda volta consecutiva. Non ci sono soltanto la gloria sportiva e le medaglie ma anche un ritorno economico per la nostra fuoriclasse. Quanti soldi ha guadagnato Dorothea Wierer laureandosi Campionessa del Mondo nell’individuale? L’assegno è molto interessante, si parla dai 25000 euro: una cifra che non ha niente a che vedere con sport ben più remunerativi ma che può ritenersi molto soddisfacente.

La nostra portacolori ha già portato a casa un assegno complessivo da 59500 euro considerando i 25000 per l’oro nell’inseguimento, i 5000 per il settimo posto nella sprint, i 4500 per l’argento nella staffetta mista. Non è finita qui perché mancano ancora staffetta single mixed, staffetta femminile e mass start.

