VIDEO Dorothea Wierer leggendaria, secondo oro ad Anterselva: highlights e sintesi della gara. Campionessa del mondo dell’individuale!

VIDEO HIGHLIGHTS INDIVIDUALE FEMMINILE MONDIALI BIATHLON 2020

Si è appena conclusa la 15 km individuale femminile ad Anterselva valida per i Mondiali di biathlon: il sesto titolo assegnato nel corso della manifestazione iridata ha premiato, sulle 100 atlete in gara, l’azzurra Dorothea Wierer, che chiude in 43’07″7 e batte la tedesca Vanessa Hinz, seconda a 2″2, e la norvegese Marte Olsbu Roeiseland, terza a 15″8.

Foto: LaPresse