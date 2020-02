VIDEO Dorothea Wierer: “Non mi sento al livello delle leggende. Onorata di portare in alto il Tricolore”

Dorothea Wierer si è laureata campionessa del mondo di biathlon nell’individuale. Ad Anterselva l’azzurra ha conquistato un maestoso bis dopo il trionfo nell’inseguimento. Si tratta del terzo titolo iridato in carriera per l’ormai leggendaria 29enne di Rasun.

IL RIASSUNTO DELL’INTERVISTA A DOROTHEA WIERER

“Sapevo che anche le altre sbagliavano, il poligono era difficile, perché il vento cambiava. Sugli sci ero molto sicura di me. All’ultimo poligono ho tremato abbastanza, ma non sapevo se avrei potuto vincere.

Quando ho visto che avevo 2 secondi di vantaggio dopo l’ultimo poligono ho pensato che sarebbe stata dura.

Mi fa molto piacere che si parli di biathlon, la gente appena lo scopre si appassiona. Dovremo mantenerlo anche in futuro e farlo vedere in tele.

L’ultimo giro è stato particolare, non sentivo bene i riferimenti in pista, c’era troppo rumore. Ho cercato di spingere al massimo, senza però esagerare, perché i metri finali sarebbero stati decisivi.

Da quando ho vinto l’inseguimento mi sento più libera, mi sono tolta un peso grosso. Oggi ho cercato solo di godermi questa gara, sapendo che la mia forma stava tornando.

L’oro di domenica è stato emozionante, oggi è stato più sofferto.

Mi fa piacere che posso portare il Tricolore in alto in uno sport di nicchia. Ma non mi vedo al livello delle leggende italiane.

Mi piacerebbe fare la staffetta a coppie, anche perché mi sento bene”.

Foto: Federico Angiolini