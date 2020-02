Biathlon, Mondiali 2020: quattro azzurri per l’individuale maschile, Hofer e Windisch ci provano

Quattro italiani parteciperanno all’individuale maschile dei Mondiali 2020 di biathlon che andrà in scena domani (mercoledì 19 febbraio) alle ore 14.15. Si preannuncia grande spettacolo ad Anterselva dove si disputerà la tradizionale 20 km con quattro poligoni, il norvegese Johannes Boe riuscirà a vincere il primo oro sulle nevi italiane o sarà ancora battuto dalla pattuglia francese o dal russo Alexander Loginov? L’Italia si affiderà in particolar modo a Lukas Hofer (pettorale 41) e Lukas Hofer (pettorale 10) che possono puntare a un risultato importante se dovesse rendersi protagonisti di una gara precisa al poligono. Saranno della partita anche Bormolini (67) e Thierry Chenal (92) che per l’occasione sostituirà Daniele Cappellari.

ITALIANI INDIVIDUALE MASCHILE MONDIALI BIATHLON:

Lukas Hofer

Dominik Windisch

Loading...

Loading...

Thomas Bormolini

Thierry Chenal

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI BIATHLON

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Federico Angiolini