Biathlon, il palmares di Dorothea Wierer: 3 ori mondiali, 2 bronzi olimpici, 1 Coppa del Mondo. Mito assoluto!

Dorothea Wierer ha vinto la medaglia d’oro nell’individuale ai Mondiali 2020 di biathlon che si stanno disputando ad Anterselva. L’altoatesina è letteralmente esplosa nella località in cui è cresciuta a livello agonistico, domenica pomeriggio aveva vinto il titolo iridato nell’inseguimento e oggi ha fatto saltare il banco nella 15 km con quattro poligoni. La 29enne ha così conquistato il terzo sigillo mondiale nella sua gloriosa carriera dopo che nella passata stagione si era imposta nella mass start di Oestersund: in dodici mesi ha ruggito in tre format differenti nell’appuntamento più importante, un numero da autentica fuoriclasse qual è.

L’azzurra annovera nella sua bacheca personale anche due bronzi alle Olimpiadi Invernali, sempre in staffetta mista tra PyeongChang 2018 e Sochi 2014. La nostra portacolori ha vinto la Coppa del Mondo generale nel 2019 (prima italiana a riuscirci) oltre ad altre due Sfere di Cristallo di specialità. Di seguito il palmares completo di Dorothea Wierer.

PALMARES DOROTHEA WIERER, TUTTE LE VITTORIE E I PODI:

OLIMPIADI:

Bronzo staffetta mista PyeongChang 2018

Bronzo staffetta mista Sochi 2014

MONDIALI:

Oro individuale Anterselva 2020

Oro inseguimento Anterselva 2020

Oro mass start Oestersund 2019

Argento staffetta mista Anterselva 2020

Argento single mixed Oestersund 2019

Argento inseguimento Oslo 2016

Bronzo staffetta mista Oestersund 2019

Bronzo staffetta femminile Kontiolathi 2015

Bronzo staffetta femminile Nove Mesto 2013

COPPA DEL MONDO:

Vincitrice della Coppa del Mondo generale 2019

Vincitrice della Coppa del Mondo inseguimento 2019

Vincitrice della Coppa del Mondo individuale 2016

Foto: Federico Angiolini