Biathlon, classifica finale individuale femminile: Dorothea Wierer chiude seconda dietro Oeberg

Non basta a Dorothea Wierer la vittoria nell’individuale odierna valida per i Mondiali di biathlon per primeggiare anche nella classifica di specialità, che oggi ha assegnato la Coppetta, dato che si trattava dell’ultima gara stagionale in programma sui 15 km. L’azzurra chiude al secondo posto a quota 144, a -14 dalla svedese Hanna Oeberg, vittoriosa con 128 punti ed ora terza in classifica generale. Di seguito la classifica finale della Coppa del Mondo di specialità dell’individuale.

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE COPPA DEL MONDO BIATHLON

1 OEBERG Hanna Sweden SWEDEN 128

2 WIERER Dorothea Italy ITALY 114

3 BRAISAZ Justine France FRANCE 112

4 HERRMANN Denise Germany GERMANY 112

5 PREUSS Franziska Germany GERMANY 109

6 ROEISELAND Marte Olsbu Norway NORWAY 99

7 HOJNISZ-STAREGA Monika Poland POLAND 96

8 HINZ Vanessa Germany GERMANY 91

9 KUKLINA Larisa Russia RUSSIA 86

10 DZHIMA Yuliia Ukraine UKRAINE 85

11 TANDREVOLD Ingrid Landmark Norway NORWAY 77

12 VITTOZZI Lisa Italy ITALY 75

13 SIMON Julia France FRANCE 74

14 DAVIDOVA Marketa Czech Republic CZECH REPUBLIC 66

15 ECKHOFF Tiril Norway NORWAY 61

Foto: LaPresse