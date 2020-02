Biathlon, tutte le medaglie dell’Italia ai Mondiali: Dorothea Wierer firma il 30° sigillo, 10 ori

Dorothea Wierer ha scritto una pagina indelebile di storia dello sport, l’altoatesina si è infatti laureata Campionessa del Mondo nell’individuale e ha conquistato il secondo titolo iridato ai Mondiali 2020 di biathlon in corso di svolgimento ad Anterselva. L’azzurra è stata semplicemente impeccabile sulle nevi di casa, ha condotto una gara ai limiti di perfezione, nell’ultimo giro sugli sci è stata encomiabile e ha potuto festeggiare a quarantotto ore di distanza dall’apoteosi nell’inseguimento. Dorothea Wierer ha così portato a casa la trentesima medaglia della storia dell’Italia ai Mondiali di biathlon, la decima d’oro. Di seguito tutte le medaglie d’oro vinte dall’Italia nella storia dei Mondiali di biathlon.

MEDAGLIE ITALIA NELLA STORIA DEI MONDIALI DI BIATHLON:

1979 Ruhpolding (Ger) – bronzo Luigi Weiss 10 km maschile

1985 Ruhpolding (Ger) – bronzo Johann Passler 10 km maschile

1986 Holmenkollen (Nor) – bronzo staffetta maschile 4×7,5 km (Kiem-Taschler-Passler-Zingerle)

1990 Kontiolahti (Fin) – oro staffetta 4×7,5 km maschile (Carrara-Pallhuber-Passler-Zingerle)

1991 Lahti (Fin) – oro competizione a squadre (Leitgeb-Taschler-Demetz-Pallhuber)

1993 Borovetz (Bul) – oro Andreas Zingerle 20 km maschile

1993 Borovetz (Bul) – oro staffetta maschile 4×7,5 km (Pallhuber-Passler-Carrara-Zingerle)

1994 Canmore (Can) – oro staffetta maschile 4×7,5 km (Carrara-Leitgeb-Zingerle-Pallhuber)

1996 Ruhpolding (Ger) – bronzo René Cattarinussi 10 km sprint maschile

1996 Ruhpolding (Ger) – bronzo staffetta maschile 10 km sprint (Cattarinussi-Leitgeb-Carrara-Favre)

1997 Osrblie (Svk) – oro Wilfried Pallhuber 10 km sprint maschile

1997 Osrblie (Svk) – argento René Cattarinussi 10 km sprint maschile

1997 Osrblie (Svk) – bronzo staffetta maschile 4×7,5 km (Cattarinussi-Pallhuber-Favre-Carrara)

1999 Kontiolahti (Fin) – argento Patrick Favre 10 km sprint maschile

2000 Holmenkollen (Nor) – bronzo René Cattarinussi 10 km sprint maschile

2001 Bled-Pokljuka (Slo) – argento René Cattarinussi 10 km sprint maschile

2011 Khanty Mansiysk (Rus) – bronzo Lukas Hofer mass start maschile

2013 Nove Mesto (Cze) – bronzo staffetta femminile – Wierer/Gontier/Ponza/Oberhofer

2015 Kontiolahti (Fin) – Bronzo staffetta femminile – Vittozzi/Wierer/Gontier/Oberhofer

2015 Kontiolahti (Fin) – Bronzo Karin Oberhofer mass start femminile

2016 Oslo (Nor) – Argento Dorothea Wierer pursuit femminile

2017 Hochfilzen (Aut) – Bronzo Alexia Runggaldier individuale femminile

2019 Oestersund (Sve) – Oro Dorothea Wierer mass start femminile

2019 Oestersund (Sve) – Oro Dominik Windisch mass start maschile

2019 Oestersund (Sve) – Argento Lisa Vittozzi individuale femminile

2019 Oestersund (Sve) – Argento Dorothea Wierer/Lukas Hofer staffetta single mixed

2019 Oestersund (Sve) – Bronzo Lisa Vittozzi/Dorothea Wierer/Lukas Hofer/Dominik Windisch staffetta mista

2020 Anterselva (Ita) – Argento Lisa Vittozzi/Dorothea Wierer/Lukas Hofer/Dominik Windisch staffetta mista

2020 Anterselva (Ita) – Oro Dorothea Wierer pursuit femminile

2020 Anterselva (Ita) – Oro Dorothea Wierer individuale femminile

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI BIATHLON

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse