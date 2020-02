Biathlon, Dorothea Wierer scappa via in Coppa del Mondo! Il bis prende forma, vantaggio importante sulle inseguitrici! Anche con gli scarti…

Dorothea Wierer ora può concretamente sognare la conquista della Coppa del Mondo 2020 di biathlon. La detentrice del trofeo si trova saldamente al comando della classifica generale dopo i due strepitosi ori conquistati ai Mondiali di Anterselva, l’azzurra si è imposta nell’inseguimento e nell’individuale riuscendo così ad allungare in testa alla graduatoria: la seconda Sfera di Cristallo consecutiva non è più una magia irrealizzabile ma è un obiettivo concretamente tangibile e raggiungibile da parte della fuoriclasse azzurra che è letteralmente esplosa nella rassegna iridata casalinga. Il micidiale uno-due realizzato nel giro di quarantotto ore ha spedito la 29enne in una nuova dimensione, l’ha fatta entrare nella storia dello sport italiano a 360 gradi e le ha permesso di compiere un bel balzo in avanti verso il prestigioso titolo che negli ultimi 18 anni mai nessuna ragazza è riuscita a vincere per due volte di fila.

Dorothea Wierer ora svetta con 665 punti all’attivo e il margine sulle avversarie è sostanzioso: 94 lunghezze sulla norvegese Tiril Eckhoff, 100 sulla svedese Hanna Oeberg, 123 sulla tedesca Denise Herrmann, 128 sulla norvegese Marte Olsbu Roeiseland. Va però precisato un aspetto molto importante del regolamento: nella classifica finale, ovvero quella che assegnerà il titolo, verranno presi in considerazione soltanto i 22 migliori risultati di ogni atleta sulle 24 gare in programma, tutte le biathlete hanno a disposizione due “scarti”. Al momento l’azzurra dovrebbe scartare 37 punti (frutto di due risultati sottotono) mentre tutte le sue rivali scarteranno 0 punti visto che non hanno preso parte ad alcune eventi.

La classifica, considerando già gli scarti, vede dunque Dorothea Wierer in testa con 628 punti contro i 571 di Eckhoff, i 565 di Oeberg, i 542 di Herrmann, i 537 di Roeiseland. Questo potrebbe essere un vantaggio alla lunga perché tutte le rivali della fresca Campionessa del Mondo non potranno permettersi grossi passi falsi visto che non avranno più il lusso di scartare dei risultati. Quante gare mancano al termine della stagione? Otto appuntamenti: la mass start dei Mondiali ad Anterselva; sprint e mass start a Nove Mesto; sprint e inseguimento a Kontiolahti; sprint, inseguimento e mass start a Oslo. Di seguito la classifica della Coppa del Mondo 2020 di biathlon con gli scarti.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO GENERALE BIATHLON 2020 (con gli scarti):

1. Dorothea Wierer (Italia) 628

2. Tiril Eckhoff (Norvegia) 571

3. Hanna Oeberg (Svezia) 565

4. Denise Herrmann (Germania) 542

5. Marte Olsbu Roeiseland (Norvegia) 537

Foto: Lapresse