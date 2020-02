Biathlon, Lisa Vittozzi: “E’ un momento difficile”. Federica Sanfilippo: “Per la staffetta ci crediamo”

“Un’altra festa a base di Netflix!“. Federica Sanfilippo trova il sorriso pensando all’impresa di Dorothea Wierer ma la delusione è tanta sia per lei sia soprattutto per Lisa Vittozzi che da questa gara si aspettava molto ma molto di più.

“Non è la mia gara preferita e non era tanto facile per me oggi, soprattutto dal punto di vista mentale – racconta Federica Sanfilippo – sono contenta perchè non mi sono arresa, ho combattuto fino alla fine e sono riuscita a tirare fuori una prestazione buona negli ultimi due poligoni che mi fa ben sperare per le prossime gare. Ai primi due poligoni ho sparato alto e solo dopo una correzione sono riuscita ad essere precisa. Peccato perchè potevo limitare ulteriormente gli errori e sarebbe arrivato un ottimo risultato“.

Una prestazione che lascia comunque ben sperare per la staffetta. “Quella è la gara per me – prosegue Sanfilippo – e sono contenta dello zero negli ultimi dieci bersagli anche per quello, perchè ho dimostrato a me stessa che si può fare. Sabato sarà un altro giorno. ma se tutte noi gareggiamo al meglio si può fare qualcosa di importante“.

Il volto più deluso è quello di Lisa Vittozzi: doveva essere la sua gara, la sua giornata, c’era addirittura una Coppa di specialità da conquistare e invece un disastro al poligono ha compromesso la sua gara. “Non ho idea di cosa sia accaduto dal primo poligono in piedi in avanti. Mi hanno detto che erano tutti appena fuori ma appena fuori conta zero. Ho sbagliato tanto, troppo. Il biathlon è così, tante volte ti dà ma a volte ti toglie. Mi ero ripromessa prima dei Mondiali che non mi sarei abbattuta in caso di sconfitta e non mi abbatterò, anche perchè il Mondiale non è finito“.

Lisa Vittozzi salva poco o nulla della sua giornata nera. “Forse la prestazione sugli sci fino al terzo poligono, credo di essere andata forte e di aver dimostrato soprattutto a me stessa che la forma c’è. Poi dopo i troppi errori ho mollato anche sugli sci perchè non aveva senso sprecare energie. E’ un momento difficile ma voglio superarlo“.

Foto Federico Angiolini