LIVE Sci alpino, SuperG Kitzbuehel 2020 in DIRETTA: Italia senza Dominik Paris, torna Christof Innerhofer

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA START-LIST DEL SUPERG

L’intervista a Dominik Paris – La cronaca della seconda prova della discesa – La preview del fine settimana di Kitzbuhel – Il programma del weekend – L’intervento di Dominik Paris

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del supergigante di Kitzbuhel (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2019-2020. Si alza il sipario, dunque, sull’attesissimo fine settimana sulla mitologica pista Streif, la più celebre e iconica di tutto il Circo Bianco. In attesa della discesa di domani, il piatto forte del weekend, gli sciatori saranno impegnati nel supergigante per acclimatarsi sul tracciato più bello del mondo.

Loading...

Loading...

Si partirà alle ore 11.30 con la prima gara del fine settimana, che si concluderà domenica con lo slalom, che metterà in palio 100 punti di grande importanza a livello di classifica generale. Purtroppo non sarà al via della gara il nostro Dominik Paris, vero e proprio “Re” della pista di Kitzbuhel, con ben tre successi in discesa, visto il brutto infortunio subito nell’ultimo allenamento di martedì. A questo punto saranno numerosi i protagonisti pronti a puntare al gradino più alto del podio per una gara che si annuncia vibrante.

Il norvegese Aleksander Aamodt Kilde andrà a caccia del successo per avvicinarsi alla vetta della classifica generale, ma non saranno da meno l’austriaco Matthias Mayer e il suo connazionale Vincent Kriechmayr. In scia, ovviamente, lo svizzero Beat Feuz che, tuttavia, ha già ampiamente puntato il mirino sulla discesa di domani. Gli italiani, orfani del loro atleta-faro, cercheranno gloria con Mattia Casse, ottimo sesto ieri nell’ultima prova della discesa, quindi Christof Innerhofer, che sarà in dubbio fino all’ultimo minuto, dato che deciderà di partire o meno solamente nell’imminenza della gara, senza dimenticare Emanuele Buzzi, Peter Fill, Matteo Marsaglia, Davide Cazzaniga e Guglielmo Bosca.

Il supergigante di Kitzbuhel prenderà il via alle ore 11.30 e ci regalerà una prova quanto mai interessante sulla Streif. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della gara, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Coppa del Mondo di sci alpino.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: sci alpino-mattia casse-fisi pentaphoto