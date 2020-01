LIVE Sci alpino, Discesa Kitzbuehel 2020 in DIRETTA: si inizia sulla Streif, battaglia aperta per la vittoria!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

11.25 Cinque minuti all’inizio della gara! Stanno scendendo gli apripista.

11.23 I pettorali di partenza degli italiani: Fill 21, Marsaglia 26, Buzzi 27, Casse 31, Cazzaniga 39.

11.22 Diamo uno sguardo ai pettorali di partenza: dei big Bennett 1, Dressen 3, Kilde 5, Franz 6, Feuz 7, Janka 8, Kriechmayr 9, Clarey 11, Mayer 13, Caviezel 15, Jansrud 17.

11.21 E l’Italia? Senza Dominik Paris è difficile. Si spera in un buon risultato di Mattia Casse, Christof Innerhofer non scenderà. Gli altri italiani: Peter Fill, Matteo Marsaglia, Emanuele Buzzi, Davide Cazzaniga.

11.19 Gli altri pretendenti al podio? Il tedesco Thomas Dressen, lo svizzero Carlo Janka, il francese Johan Clarey, l’elvetico Mauro Caviezel.

11.17 Attenzione al norvegese Aleksander Kilde, ieri secondo in superG e secondo anche in classifica generale a 20 punti dal connazionale Henrik Kristoffersen: oggi vuole balzare in testa alla graduatoria e continuare a sognare la Coppa del Mondo overall.

11.15 Lo svizzero Beat Feuz è in testa alla classifica di specialità e ha ormai ipotecato la Sfera di Cristallo visto che ha 199 punti di vantaggio sul tedesco Thomas Dressen (Paris è fuori dai giochi). L’elvetico punta all’apoteosi sulla Streif e ha tutti i mezzi per riuscirci.

11.13 L’austriaco Matthias Mayer si è imposto settimana scorsa a Wengen e oggi può piazzare il colpaccio nella gara di casa, attenzione anche agli altri beniamini del pubblico ovvero Vincent Kriechmayr e Max Franz.

11.11 Ci sono tantissimi uomini in lizza per il successo nella gara odierna, tra loro spicca sicuramente il norvegese Kjetil Jansrud che ieri è tornato al successo dopo oltre un anno imponendosi in superG e che oggi insegue la doppietta da maestro.

11.09 Non ci sarà purtroppo il nostro Dominik Paris che si è rotto il crociato in allenamento nella giornata di martedì: sarebbe stato il grande favorito, qui ha vinto ben tre discese e un superG. L’azzurro ci riproverà sicuramente l’anno prossimo!

11.07 Si gareggia sulla mitica Streif, la pista simbolo per la velocità pura insieme alla Lauberhorn di Wengen. Sarà spettacolo puro, si incomincia alle ore 11.30.

11.05 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della discesa maschile di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della discesa di Kitzbuhel, Austria, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2019-2020. Signore e signori, siamo giunti alla gara più attesa di tutta la stagione. Vista l’assenza di Giochi Olimpici o Mondiali, quindi, la discesa sulla mitologica Streif prende il primo posto nella lista delle gare più imperdibili della annata. Si partirà alle ore 11.30 con la discesa, per uno spettacolo come sempre unico.

Purtroppo, come ormai è ben noto, non sarà al via il “Re della Streif”, il nostro Dominik Paris. Per il tre volte vincitore di Kitzbuhel (l’ultima proprio dodici mesi fa) è arrivato il terribile infortunio di mercoledì a vanificare tutto, per cui oggi la pista più famosa del mondo vedrà un nuovo protagonista sul proprio trono. I favoriti sono, ovviamente, i soliti noti. Su tutti, nemmeno a dirlo, il leader della classifica della discesa, Beat Feuz che, con la sua potenza, potrebbe davvero fare la differenza. Attenzione, ovviamente, anche ai norvegesi. Kjetil Jansrud, dopo la vittoria di ieri nel supergigante, proverà a proseguire sulle ali dell’entusiasmo, mentre alle sue spalle proverà a emergere Aleksander Aamodt Kilde, sempre più impegnato nella lotta per la Sfera di Cristallo.

Non andranno sottovalutati, ovviamente, i padroni di casa con Matthias Mayer e Vincent Kriechmayr pronti alla zampata giusta. Per i colori italiani, invece, Mattia Casse cercherà di ripetersi dopo l’ottimo quinto posto di ieri, trascinando con sè i vari Matteo Marsaglia, Peter Fill, Emanuele Buzzi e Davide Cazzaniga, dato che Christof Innerhofer ha deciso di non prendere parte alla gara odierna.

La discesa di Kitzbuhel prenderà il via alle ore 11.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della attesissima gara sulla pista che propone punti iconici come la Mausefalle, la Steilhang e, soprattutto la diagonale in contro-pendenza Hausbergkante probabilmente il punto più famoso. Buon divertimento!

