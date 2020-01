Calendario sci alpino 24-26 gennaio: orari gare Kitzbuehel e Bansko, programma, tv e streaming

Nel prossimo fine settimana doppia tappa della Coppa del Mondo di sci alpino: uomini impegnati a Kitzbuehel, in Austria, nel supergigante di domani, venerdì 24, nella discesa libera di sabato 25, e nello slalom speciale di domenica 26. Velocità protagonista anche tra le donne a Bansko, in Bulgaria, con le discese libere di venerdì 24 e sabato 25, ed il supergigante di domenica 26.

Tutte le gare della Coppa del Mondo di sci alpino saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà fruibile gratuitamente su RaiPlay ed in abbonamento su Eurosport Player, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le gare in programma.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 24-26 GENNAIO

Venerdì 24 gennaio

Ore 09.45: discesa libera femminile Bansko (recupero Val d’Isere)

Ore 11.30: supergigante maschile Kitzbuehel

Sabato 25 gennaio

Ore 09.45: discesa libera femminile Bansko

Ore 11.30: discesa libera maschile Kitzbuehel

Domenica 26 gennaio

Ore 09.15: supergigante femminile Bansko

Ore 10.30: prima manche slalom speciale maschile Kitzbuehel

Ore 13.30: seconda manche slalom speciale maschile Kitzbuehel

Guida tv – Diretta RaiSport+HD ed Eurosport 1

Guida streaming – Diretta RaiPlay ed Eurosport Player

Diretta live testuale su OA Sport

