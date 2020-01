VIDEO Kjetil Jansrud vince il superG di Kitzbuehel, battuti Kilde e Mayer: riviviamo la gara del norvegese

Kjetil Jansrud ha vinto il superG di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. Il norvegese si è imposto sulla mitica Streif al termine di una gara tiratissima riuscendo a sconfiggere il connazionale Aleksander Kilde e l’austriaco Matthias Mayer, staccandoli di appena 16 centesimi. Si tratta di un grandissimo ritorno al successo per lo scandinavo che non trionfava da oltre un anno e che oggi si è tolto una bella soddisfazione sulla pista per eccellenza del Circo Bianco. Di seguito il VIDEO della gara di Kjetil Jansrud, vincitore del superG di Kitzbuehel.

VIDEO KJETIL JANSRUD, VITTORIA SUPERG KITZBUEHEL:

Dopo più di un anno, Kjetil #Jansrud torna alla vittoria… e che vittoria! 💪🎿 A #Kitzbuhel è il Re del Super G davanti a #Kilde e #Mayer staccati di 16 centesimi 💨💨#EurosportSCI pic.twitter.com/fV3PbYRwSG — Eurosport IT (@Eurosport_IT) January 24, 2020

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI SCI ALPINO

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Shutterstock