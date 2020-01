Sci alpino, Pagelle 24 gennaio: Mikaela Shiffrin regale, Jansrud risorge, Brignone non smette di stupire, Casse si lancia!

Questo venerdì della Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020 ha dato il via ai fine settimana di Bansko e Kitzbuhel in maniera davvero eccezionale. Nelle due gare abbiamo visto grandi ritorni al successo, conferme importanti e sorprese non da poco come, ovviamente, qualche delusione. Andiamo quindi a consegnare le pagelle delle due gare, con diversi protagonisti ampiamente oltre la sufficienza.

LE PAGELLE DI OGGI, VENERDì 24 GENNAIO 2020

LE PAGELLE DELLA DISCESA DI BANSKO

Mikaela Shiffrin 10: una vittoria sensazionale sia perchè ottenuta con una prova impeccabile su una pista complicatissima, sia perchè va chiudere un periodo nel quale la statunitense appariva in una fase di appannamento. Oggi ha vinto e ribadito a tutte che è sempre lei la numero uno.

Federica Brignone 9: conclude la discesa a soli 18 centesimi da Shiffrin. Ok, si sapeva che la tracciatura la poteva favorire, ma lei si guadagna tutto sul campo e conferma di vivere un’annata strepitosa.

Joana Haehlen 8.5: arriva al traguardo al termine di una prestazione impeccabile con un vantaggio clamoroso su Romane Miradoli (voto 7) e si sente già la vittoria in tasca. Per sua sfortuna arrivano Shiffrin e Brignone e il sogno svanisce. Ad ogni modo primo podio in carriera per la svizzera.

Elena Curtoni 8: quarta per soli 9 centesimi! Dopo i buoni segnali visti nelle ultime uscite, la nostra portacolori sale di livello e si mette alla pari delle compagne.

Marta Bassino 7.5: conclude quinta in questo “supergigantone” a soli 13 centesimi dal podio. Anche nel suo caso l’annata non finisce di regalare gioie.

Petra Vlhova 5: oggi ha decisamente sprecato la grandissima chance di vincere. Arriva all’ultimo intermedio con 2 centesimi su Shiffin e la velocità record, ma spreca tutto sbagliando l’ultima curva e chiude solo sesta.

Laura Pirovano 7.5: la nostra giovane portacolori è undicesima, miglior risultato in carriera. La squadra azzurra ha una nuova freccia al proprio arco!

LE PAGELLE DEL SUPERGIGANTE DI KITZBUHEL

Kjetil Jansrud 10: un ritorno con i fiocchi per lo scandinavo. Dopo alcuni mesi nelle retrovie oggi ha vinto sulla Streif, dominando il supergigante. Bentornato!

Aleksander Aamodt Kilde 8: vede svanire il successo (e 20 punti importanti) ma continua a procedere con enorme continuità di risultati e il sogno Coppa del Mondo è sempre lì.

Matthias Mayer 8: l’austriaco voleva vincere di fronte al proprio pubblico e senza Jansrud ce l’avrebbe fatta. Il talento non gli manca, le vittorie arriveranno.

Mattia Casse 7.5: quinto al traguardo, un risultato davvero eccezionale per il nostro giovane talento. L’assenza di Dominik Paris potrebbe dare maggiore respiro ai nostri azzurri. Oggi Casse ha sfruttato la sua occasione.

Alexis Pinturault 6.5: si cimenta in questo SuperG per racimolare qualche punticino e chiude nono. Non male! Ora si concentrerà sullo slalom di domenica.

Christof Innerhofer 6.5: chiude quindicesimo al rientro. Non un risultato che fa stappare lo champagne, ma di sicuro regala grande fiducia al nostro veterano.

