LIVE Nadal-Thiem, Australian Open 2020 in DIRETTA: l’austriaco sogna la partita perfetta

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Rafael Nadal e Dominic Thiem, valevole per i quarti di finale degli Australian Open 2020. La sfida avrà come palcoscenico la Rod Laver Arena e sarà la partita che chiuderà il programma della decima giornata del torneo di Melbourne.

Rafael Nadal si è reso finora protagonista di un percorso estremamente positivo in questo primo Slam della nuova stagione. Il maiorchino, dopo aver sconfitto agevolmente Hugo Dellien, Federico Delbonis e Pablo Carreno Busta nei primi tre turni, ha superato agli ottavi di finale anche il primo vero test del 2020, ovvero il padrone di casa Nick Kyrgios: il punteggio dell’incontro è stato identico a quello di Wimbledon 2019 e anche stavolta Nadal è riuscito a prevalere grazie alla propria maggiore continuità di rendimento e al proprio maggior cinismo nei momenti cruciali della partita. Ora il leader della classifica mondiale dovrà vedersela contro Dominic Thiem, numero 5 del seeding. L’austriaco è approdato per la prima volta ai quarti di finale degli Australian Open e lo ha fatto in modo convincente, asfaltando nello scorso round il francese Gael Monfils senza concedergli nemmeno una palla break in tutta la durata del match. Thiem, in verità, ha avuto qualche difficoltà in più nel secondo e nel terzo turno, quando ha avuto la meglio su Alex Bolt soltanto in cinque set e su Taylor Fritz in quattro. I precedenti sorridono allo spagnolo, in vantaggio per 9-4, ma soltanto uno di questi tredici confronti si è disputato sul cemento ed è stato molto equilibrato: si tratta del quarto di finale degli US Open 2018, che vide Nadal trionfare soltanto al tie-break del quinto set.

L’inizio dell’incontro è previsto per le ore 9.30 italiane (19.30 locali). Buon divertimento con la Diretta Live di OA Sport!

