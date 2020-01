Federer-Djokovic orario e tv, Australian Open 2020: programma 30 gennaio, streaming, palinsesto

Roger Federer e Novak Djokovic si affronteranno nella prima semifinale degli Australian Open 2020, primo Slam della stagione di tennis che si disputa sul cemento di Melbourne. I due sfidanti scenderanno in campo giovedì 30 gennaio alle ore 09.30 italiane (in quella zona dell’Australia sono avanti dieci ore rispetto a noi) e si daranno battaglia per un posto nell’atto conclusivo da disputare poi contro il vincente di Zverev-Thiem: inutile negare che si tratta di una vera e propria finale anticipata tra il numero 3 e il numero 2 al mondo, una lotta tra due icone di questo sport insieme a Rafael Nadal che è stato eliminato da Thiem ai quarti di finale.

Roger Federer si è salvato miracolosamente ai quarti di finale contro Tennys Sandgren annullando ben sette match-point e ora insegue l’accesso all’ottava finale in carriera agli Australian Open (lo svizzero ne ha vinti ben sei). Novak Djokovic non ha avuto alcun problema fino a questo punto della competizione e, da campione in carica, punta addirittura all’ottava affermazione in questo Slam.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Federer-Djokovic, semifinale degli Australian Open 2020. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Melbourne sono avanti dieci ore rispetto a noi).

FEDERER-DJOKOVIC, SEMIFINALE AUSTRALIAN OPEN 2020: DATE, PROGRAMMA, ORARI

GIOVEDÌ 30 GENNAIO:

09.30 Roger Federer vs Novak Djokovic

FEDERER-DJOKOVIC, AUSTRALIAN OPEN 2020: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Eurosport.

Diretta streaming su Eurosport Player.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse