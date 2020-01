Dominic Thiem, Australian Open 2020: “È stato un match incredibile, orgoglioso di aver sconfitto una leggenda come Nadal”

Dominic Thiem ha sconfitto per la prima volta Rafael Nadal in una sfida sui cinque set e ha dunque conquistato la prima semifinale di uno Slam lontano dall’amata terra rossa. Una grande prestazione quella dell’austriaco che, ad eccezione di qualche passo falso dettato dalla paura di vincere, ha giocato meglio del leader della classifica mondiale, dominando con la propria potenza e firmando ben 65 vincenti.

L’austriaco si è presentato in conferenza stampa stanco ma raggiante: “È stato un match incredibile, giocato ad altissimi livelli da ambo le parti. Sono contento di essere per la prima volta in semifinale agli Australian Open, ma non mi sento come se avessi rotto una barriera. Se vuoi avere una chance di vincere contro di lui hai bisogno di un buon gioco difensivo e a me oggi ha funzionato, anche nei punti decisivi. Sono migliorato nel gioco difensivo, mentre il gioco offensivo è sempre stato una degli aspetti migliori del mio tennis”.

Riguardo alla chance sprecata per chiudere sul 6-4 il quarto set: “Sono orgoglioso di essere rimasto mentalmente nel match dopo quel momento difficile, quando con alcuni errori stupidi ho gettato via il game decisivo. Ma sono riuscito a superare questa debolezza e sono orgoglioso di aver sconfitto una leggenda come Rafa“.

Su Alexander Zverev, suo prossimo avversario in semifinale: “Ci conosciamo bene, siamo buoni amici. Sono contento per lui, sta giocando molto bene ed è riuscito a raggiungere la semifinale di uno Slam per la prima volta. Non abbiamo segreti l’uno per l’altro, abbiamo giocato contro tante volte, anche in situazioni davvero speciali. Sarà una partita equilibrata, bisogna essere bravi nei pochi momenti decisivi“.

