Tennis, Rafael Nadal rischia il primo posto nel ranking ATP! Djokovic diventa numero 1 al mondo se…

Rafael Nadal rischia di perdere la prima posizione nel ranking ATP, lo spagnolo potrebbe non essere più numero 1 al mondo a partire da lunedì 3 febbraio. Il mancino di Manacor è infatti stato eliminato dall’austriaco Dominic Thiem ai quarti di finale degli Australian Open e perderà così 840 punti perché lo scorso anno era riuscito a spingersi fino all’atto conclusivo poi perso contro Novak Djokovic. Proprio il serbo potrebbe operare il sorpasso in vetta alla graduatoria, il tennista slavo riuscirebbe nel colpaccio nel caso in cui dovesse vincere il torneo.

Il Campione in carica, in caso di conferma sul cemento di Melbourne, volerebbe infatti a quota 9720 punti contro i 9395 già sicuri dello spagnolo che scivolerebbe in seconda posizione. Novak Djokovic potrebbe dunque tornare in vetta alla classifica ATP ma dovrebbe prima battere Roger Federer in semifinale e poi avere la meglio contro il vincente della contesa tra Dominic Thiem e Alexander Zverev.

RAFAEL NADAL NON SARÀ PIÙ NUMERO 1 AL MONDO SE…

Novak Djokovic vince gli Australian Open 2020. In quel caso sarebbe il serbo a balzare al primo posto del ranking ATP.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI TENNIS

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse