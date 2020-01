Zverev-Thiem orario e tv, Semifinale Australian Open 2020: programma, data e streaming

Venerdì 31 gennaio andrà in scena la seconda semifinale degli Australian Open 2020, sul cemento di Melbourne si affronteranno Alexander Zverev e Dominic Thiem. Da una parte il tedesco che è alla sua prima semifinale in uno Slam di tennis, dall’altra l’austriaco che non si è mai spinto così lontano in questo torneo: si preannuncia una partita particolarmente accesa, vibrante, appassionante e assolutamente da non perdere. Chi riuscirà ad avere la meglio si garantirà la possibilità di disputare la finale contro il vincente della contesa tra Roger Federer e Novak Djokovic che si incroceranno giovedì 30 gennaio alla Rod Laver Arena.

Alexander Zverev, attuale numero 7 del ranking ATP, ha ben figurato in qusti dieci giorni nella terra dei canguri e ai quarti di finale ha eliminato lo svizzero Stan Wawrinka mentre Dominic Thiem è riuscito nell’impresa di eliminare il super favorito Rafael Nadal in un quarto di finale davvero al cardiopalma caratterizzato da tre trionfali tie-break..

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari d’inizio di Zverev-Thiem, semifinale maschile degli Australian Open 2020. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Melbourne sono avanti dieci ore rispetto a noi).

ZVEREV-THIEM, SEMIFINALE AUSTRALIAN OPEN 2020: DATE, PROGRAMMA, ORARI

VENERDÌ 31 GENNAIO:

09.30 Alexander Zverev vs Dominic Thiem

ZVEREV-THIEM, AUSTRALIAN OPEN 2020: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Eurosport.

Diretta streaming su Eurosport Player.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

