LIVE Nadal-Thiem 6-7 6-7 6-4 6-7, Australian Open 2020 in DIRETTA: lo spagnolo eliminato dallo Slam oceanico

LA CRONACA DI NADAL-THIEM

14.02 Chiudiamo qui la nostra Diretta Live. Vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata. Continuate a seguire OA Sport per restare sempre aggiornati sul mondo dello sport!

13.59 Grandissima prestazione per l’austriaco che, nonostante qualche momento di eccessivo timore, ottiene la prima vittoria in un Major contro Nadal: in semifinale Thiem affronterà Alexander Zverev.

13.57 Per la prima volta, dunque, Dominic Thiem giunge in semifinale agli Australian Open. Il punteggio finale è 7-6 (3) 7-6 (4) 4-6 7-6 (6). Esce di scena il leader della classifica mondiale, che è il primo dei Big 3 ad essere sconfitto in questo primo Slam della stagione.

6-8 VINCE DOMINIC THIEM! BATTUTO NADAL! Il maiorchino spedisce il dritto in rete e aiuta l’austriaco.

6-7 Passante vincente di rovescio per Thiem. Terzo MATCH POINT per l’austriaco, ancora sul servizio.

6-6 Punto thrilling! Nadal si ferma e chiama il challenge sul match point: ha ragione lui, la palla è fuori!

5-6 Spreca ancora Thiem, che ha avuto sul dritto la semifinale ma ancora una volta il suo braccio ha tremato. Secondo MATCH POINT sul servizio di Nadal.

4-6 Servizio vincente per Thiem. Due MATCH POINT per l’austriaco.

4-5 In rete il dritto lungolinea di Thiem. Nadal conquista due punti fondamentali e rimane in scia.

3-5 La prima spalanca il campo a Nadal, che chiude con il dritto in contropiede.

2-5 Thiem scivola ma si rialza subito ed è Nadal il primo a sbagliare. L’austriaco tenta la fuga.

2-4 Nadal generosissimo, ma le sue corse per tutto il campo non bastano: il punto è dell’austriaco.

2-3 Non passa il dritto di Nadal, altro punto contro il servizio.

2-2 Spinge con il dritto Thiem, scappa via il rovescio a Nadal. Tutti i primi 4 punti del tie-break sono andati contro il servizio.

2-1 Out il rovescio di Thiem, raggelato dalla tensione. Ora è Nadal ad avere il vantaggio di un minibreak.

1-1 Follia di Thiem, che tenta una palla corta che termina in rete.

0-1 Thiem spinge con il dritto e il colpo di risposta di Nadal termina in corridoio. Minibreak per l’austriaco.

6-6 TIE-BREAK – Thiem è aiutato dalla prima di servizio. Altro tie-break in arrivo.

40-30 Nadal ottiene il punto con il dritto lungolinea.

40-15 Il nastro regala il punto all’austriaco.

30-15 Altra prima vincente per Thiem.

15-15 In rete la risposta di Nadal.

0-15 Ora Nadal gioca in fiducia e si esalta salendo a rete e chiudendo con la volée.

6-5 Nadal – Il leader del ranking si salva proprio sull’orlo del precipizio e opera il sorpasso.

40-30 Thiem torna a martellare con il dritto.

40-15 Nadal ottiene il punto con il dritto lungolinea.

30-15 Errore evitabile con il rovescio per Nadal.

30-0 Comodo rovescio in campo aperto per Nadal.

15-0 Errore di rovescio di Thiem.

BREAK NADAL (5-5) – Lungo il dritto di Thiem, impietrito dalla paura. Rimane vivo Nadal, che pareggia i conti in questo quarto set.

30-40 La prima viene annullata con un ace al centro.

15-40 In rete il dritto di Thiem. Due PALLE BREAK per Nadal.

15-30 Sanguinoso doppio fallo di Thiem.

15-15 Thiem tira forte al centro con il dritto, ma sbaglia le misure: la palla è lunga.

15-0 Servizio e dritto per Thiem, che comincia alla grande il turno di battuta decisivo.

4-5 Thiem – Nadal tiene la battuta, ma ora Thiem servirà per il match con palle nuove. Lo spagnolo ha disperatamente bisogno di un guizzo da campione per continuare la propria avventura australiana.

40-30 Esce il passante di Nadal.

40-15 Ace a uscire dello spagnolo.

30-15 Largo il dritto di Nadal.

30-0 Ancora imprecisa la risposta l’austriaco.

15-0 Out la risposta di Thiem.

3-5 Thiem – Thiem ottiene il punto grazie alla chiamata del falco. Ora gli basta un solo game per vincere il match.

40-15 In rete lo slice di rovescio di Nadal.

30-15 Thiem devastante con il dritto, prima verso destra e poi a chiudere verso sinistra.

15-15 Nadal invita a rete Thiem e poi lo trafigge con il rovescio.

15-0 Ace Thiem.

3-4 Thiem – Nadal risale da 0-30 e tiene il turno di battuta. Ora lo spagnolo andrà a caccia di un’occasione sul servizio di Thiem.

40-30 Out la risposta di rovescio dell’austriaco.

30-30 Si ferma in rete il dritto lungolinea di Thiem.

15-30 Prima vincente per Nadal.

0-30 Thiem trova bene la profondità e costringe Nadal all’errore.

0-15 Il rovescio di Thiem viene reso vincente dal nastro.

2-4 Thiem – L’austriaco ancora bene in battuta, confermato il break di vantaggio.

40-15 Prima a segno per l’austriaco.

30-15 Splendido vincente col dritto lungolinea per Thiem.

15-15 Completamente fuori giri Thiem con il dritto.

15-0 Servizio e dritto per Thiem.

2-3 Thiem – Il numero 1 del seeding tiene il turno di battuta e accorcia le distanze, ma ora ha assolutamente bisogno di un break per pareggiare i conti.

40-30 Doppio fallo Nadal.

40-15 Ancora schema servizio-dritto per lo spagnolo.

30-15 Servizio e dritto facile facile per Nadal.

15-15 Scappa la risposta di rovescio di Thiem.

0-15 Thiem, aiutato anche dal nastro, riesce a conquistare il punto.

1-3 Thiem – Preciso al servizio Thiem, che conferma il break di vantaggio.

40-15 Prima vincente per Thiem.

30-15 Ottima risposta dello spagnolo, che si apre il campo e chiude al volo.

30-0 Lungo il recupero di rovescio di Nadal.

15-0 Thiem chiude il punto con la volée.

BREAK THIEM (1-2) – Nadal stecca con il dritto e regala all’austriaco un break pesantissimo.

30-40 Thiem spinge con decisione e si procura un break point.

30-30 Out la smorzata del maiorchino.

30-15 Ace Nadal.

15-15 Ottima prima esterna di Nadal.

0-15 Thiem spinge con il dritto e fa suo il punto.

1-1 – Annullando tre palla break Thiem difende questo importantissimo turno di servizio e pareggia i conti.

A-40 Ace Thiem.

40-40 Thiem si salva con lo schema servizio-dritto.

40-A Altro errore con il dritto per Thiem e altra palla break in arrivo per il maiorchino.

40-40 Thiem annulla anche la seconda break con una gran prima di servizio al centro.

30-40 Passa la volée dell’austriaco.

15-40 Scelta sbagliata di Thiem, che prova un’improbabile palla corta e viene punito da Nadal.

15-30 Lungo il dritto in corsa dell’austriaco.

15-15 In rete il dritto di Thiem.

15-0 Servizio e schiaffo a volo per Thiem.

1-0 Nadal – Lo spagnolo comincia bene il quarto set.

40-30 Ottima risposta di Thiem, Nadal si ritrova la palla tra i piedi e non riesce ad addomesticarla.

40-15 Sbaglia qui col rovescio Thiem.

30-15 Rovescio incrociato vincente dell’austriaco.

30-0 Quasi impossibile il passante tentato da Thiem.

15-0 Nadal fa suo il primo punto del set con il dritto vincente.

INIZIO QUARTO SET

SET NADAL (6-7 6-7 6-4) – Il maiorchino conquista il terzo set e accorcia le distanze.

30-40 L’austriaco si salva con la prima (202 km/h).

15-40 In rete il rovescio di Thiem. Due SET POINT per Nadal.

15-30 Ace al centro per Thiem.

0-30 Nadal attacca con decisione, l’austriaco non riesce a contenere.

0-15 Largo il passante di Thiem, che non riesce a trafiggere Nadal sceso a rete.

5-4 Nadal – Buon turno di battuta per il leader del ranking, che ora proverà a strappare il servizio all’avversario per vincere il set.

40-15 Di poco larga la risposta dell’austriaco.

30-15 In rete il rovescio di Thiem.

15-15 Abbondantemente larga la risposta di Thiem.

0-15 Errore con il dritto incrociato per Nadal.

4-4 Thiem tiene a zero il turno di battuta. Non si sblocca la parità in questo terzo set.

40-0 Servizio e due volée per Thiem.

30-0 L’austriaco chiude con lo schiaffo al volo.

15-0 Servizio e dritto vincente per Thiem.

4-3 Nadal – Il maiorchino tiene il turno di servizio, ancora nessun break in questo terzo set.

40-15 Prima vincente per lo spagnolo.

30-15 Thiem accelera, Nadal non riesce a tenere la palla in campo.

30-0 Stavolta sbaglia con il dritto l’austriaco.

15-0 Errore di rovescio di Thiem.

3-3 Scambio durissimo e alla fine Nadal sbaglia l’accelerazione di dritto.

40-30 Prima vincente di Nadal.

30-30 Prima vincente dell’austriaco.

15-30 Brutto errore con lo schiaffo al volo per Thiem.

3-2 Altro ace di Nadal che tiene a zero il servizio

40-0 Ace di Nadal.

30-0 Servizio vincente di Nadal.

2-2 Thiem tiene bene il servizio.

40-30 Altro rovescio vincente dell’austriaco.

30-15 Altro punto eccezionale vinto da Thiem.

15-15 Rovescio fantastico di Thiem in contropiede.

2-1 Nadal sfonda con il dritto.

40-15 Volèe perfetta di Rafa.

30-15 Nadal sbaglia un facile dritto.

30-0 Scappa il rovescio di Thiem.

1-1 Game a zero per Thiem

40-0 Servizio vincente dell’austriaco.

30-0 Pazzesco rovescio di Thiem.

1-0 Prima perfetta dello spagnolo che conquista il game.

40-15 Dritto vincente di Nadal.

30-15 Errore di Thiem.

15-0 Primo punto di Nadal. Lo spagnolo ha recuperato solo tre volte da sotto due set a zero.

Comincia il terzo set!

6-7 DOMINIC THIEM CONQUISTA IL SECONDO SET! L’austriaco si porta due set a zero ed ora Nadal è costretto ad una pazzesca rimonta.

4-7 THIEM VINCE IL TIE-BREAK. Risposta fortunosa con il nastro per l’austriaco, che poi trova il passante vincente.

4-6 DUE SET POINT PER THIEM!

4-5 Fantastico dritto a sventaglio di Thiem.

4-4 Sbaglia ancora Thiem! Fantastica rimonta di Nadal.

3-4 Thiem stecca la risposta.

2-4 Errore di Thiem.

1-4 Nadal spinge con il dritto.

0-4 Allunga l’austriaco.

0-3 Due mini-break di vantaggio per Thiem.

0-2 Nadal sbaglia una comodissima volèe.

0-1 Primo punto di Thiem

6-6 SI VA AL TIE-BREAK!

A-40 Scappa via la risposta di Thiem.

40-40 Solito schema di Rafa. Prima esterna e poi vincente di dritto.

30-40 C’è un set point per Dominic Thiem!

30-30 Il dritto di Nadal!

15-30 Lungo il dritto dell’austriaco.

0-30 PAZZESCO THIEM! Fenomenale recupero di Thiem, che poi arriva a rete e trova anche il pallonetto che obbliga all’errore lo spagnolo.

5-6 Sbaglia di rovescio Nadal, che servirà ancora per restare nel set.

40-15 Servizio vincente di Thiem.

30-15 Scambio pazzesco! Nadal chiude con una volèe in allungo!

30-0 Schiaffo al volo di dritto per Thiem.

5-5 Ace centrale di Nadal.

40-30 Schema servizio e dritto per Nadal.

30-30 Altro errore di dritto dello spagnolo.

30-15 Nadal spara il dritto in corridoio.

30-0 Ace di Nadal.

4-5 L’austriaco tiene a zero il servizio.

40-0 Prima vincente di Thiem.

30-0 Impossibile il recupero di dritto di Nadal.

4-4 CONTROBREAK DI THIEM!

15-40 Smash vincente di Nadal.

0-40 Tre palle del controbreak per Thiem.

0-30 Recupero mostruoso di Thiem.

0-13 Bellissimo rovescio lungolinea di Thiem.

4-3 Nadal.

40-30 Dritto in rete.

40-15 Out il dritto di Nadal.

30-15 Dritto vincente di Thiem.

15-15 Out il recupero di Nadal.

0-15 Rovescio in rete.

4-2 Nadal. Servizio e dritto.

40-30 Out il dritto di Thiem.

30-30 Rovescio vincente di Nadal.

15-30 In rete il recupero di Nadal.

15-15 Smash di Nadal.

0-15 Out il dritto di Nadal.

3-2 Nadal. Break dello spagnolo!

0-40 Altro passante di Nadal!

0-30 Gran passante di Nadal.

0-15 Doppio fallo.

2-2. Risposta out.

40-0 Ace.

30-0 Risposta out.

15-0 Prima pesante.

2-1 Thiem.

40-30 Prima vincente.

30-30 Out il recupero di Nadal.

15-30 Ace.

0-30 Rovescio vincente di Nadal.

0-15 Dritto out dell’austriaco.

1-1. Out il recupero di Thiem.

40-0 Dritto vincente.

30-0 Prima vincente.

15-0 Risposta in rete.

0-1. Servizio e dritto.

40-15 Out il recupero dello spagnolo.

30-15 Un nastro mette fuori causa Nadal.

15-15 Dritto vincente di Thiem.

0-15 Difende la rete Nadal.

SECONDO SET. THIEM AL SERVIZIO

FINE PRIMO TEMPO. NADAL-THIEM 6-7 (3)

7-3 THIEM! Dritto vincente dell’austriaco!

6-3 Thiem. Risposta vincente.

5-3 Thiem. Nadal sbaglia col dritto.

4-3 Thiem. Dritto vincente dello spagnolo.

4-2 Thiem. In rete il recupero di Nadal.

3-2 Thiem. Errore di dritto dell’iberico.

2-2. Passante vincente dell’austriaco.

2-1 Nadal. Palla corta.

2-0 Nadal. Minibreak dello spagnolo.

1-0 Nadal. Palla corta vincente.

6-6. Ace si va al tie break.

40-15 Prima vincente.

30-15 Prima vincente.

15-15 Ace.

0-15 Non si toglie la palla dal corpo Thiem.

6-5 Nadal.

40-15 Servizio e dritto.

30-15 Gratuito con il dritto di Thiem.

15-15 In campo il lob di Thiem.

15-0 Prima pesante.

5-5. Prima vincente.

Vantaggio Thiem. Bella difesa della rete dell’austriaco.

Parità. Vicente di dritto di Nadal.

40-30 Stecca Thiem.

40-15 Non rientra il recupero di Nadal.

30-15 Errore gratuito di Thiem di rovescio.

30-0 Non trova la palla in risposta Nadal.

15-0 Risposta out.

5-4 BREAK THIEM: LA RISPOSTA DI ROVESCIO INCROCIATA! E arriva così il controbreak dell’austriaco!

Vantaggio Thiem, PALLA BREAK: stavolta è Nadal a sbagliare con il dritto dal centro.

40-40, 3a parità: prima vincente, ancora esterna, di Nadal.

Vantaggio Thiem, PALLA BREAK: ancora uno spettacolare avanzamento verso la rete per chiudere con la volée di rovescio. L’austriaco non molla!

40-40, 2a parità: servizio esterno e dritto vincente sempre a destra, in contropiede, di Nadal; Thiem rischia di farsi male e vola sul terreno, esibendosi in una sorta di 360° a terra.

Vantaggio Thiem, PALLA BREAK: due rovesci straordinari e potentissimi di Thiem in diagonale per vincere il punto!

40-40 Gran scambio comandato da Thiem con il dritto! L’austriaco prende sempre più campo e annulla il set point.

40-30 SET POINT NADAL: ed è un ace per lui!

Risposta di Thiem chiamata lunga, di dritto, il Falco dice che è buona, Nadal deve rigiocare la prima.

30-30 Prima vincente esterna di Nadal.

15-30 Nadal sbaglia il tempo della discesa a rete su un’ottima risposta di rovescio centrale di Thiem rimasta molto bassa.

15-15 CHE DRITTO DI THIEM! Accelerazione all’incrocio delle righe!

15-0 Dritto lungo di Thiem.

5-3 BREAK NADAL: PALLONETTO VINCENTE! Numero dello spagnolo con Thiem lanciato a rete dopo aver spinto con il dritto, il numero 1 del mondo servirà per il primo set.

0-40 TRE PALLE BREAK NADAL: Thiem non gioca il dritto lungolinea in uscita dal servizio e ne paga le conseguenze, finendo nella ragnatela dello spagnolo.

0-30 Stecca malamente con il rovescio Thiem in uscita dal servizio.

0-15 Per la prima volta Thiem parte indietro nel suo turno di servizio.

4-3 Nadal, lo spagnolo prende campo, aspetta il rimbalzo sul tentativo di lob di Thiem e gioca il comodo smash per vincere il game.

40-0 Ancora una gran prima centrale di Nadal.

30-0 Ace centrale di Nadal.

15-0 Nadal si apre il campo con il servizio e chiude con la volée di dritto.

3-3 Servizio e dritto di Thiem, che tiene così la battuta.

40-15 Scambio duro, ma il nastro colpito da Nadal con il dritto consente a Thiem di aggiustare la propria posizione e tirare il proprio dritto vincente incrociato.

30-15 Thiem comanda con il dritto.

15-15 Gran dritto incrociato in risposta di Nadal e successivo dritto vincente, è il suo primo punto alla risposta.

15-0 Riesce a girare uno scambio complesso Thiem, in cui era rimasto nell’angolo sinistro. Sbaglia Nadal alla fine.

3-2 Nadal, Thiem entra in campo con il dritto, ma sbaglia con il rovescio che voleva essere un vincente lungolinea.

Vantaggio Nadal, sbaglia la risposta di dritto sulla seconda Thiem.

40-40 Prima profonda centrale vincente di Nadal per annullare la palla break.

30-40 PALLA BREAK THIEM: dritto davvero brutto di Nadal in arretramento che finisce in rete.

30-30 Servizio e dritto di Nadal.

15-30 Ancora un gran dritto di Thiem sempre verso destra! Per ora Nadal sta soffrendo particolarmente le accelerazioni da quel lato, che è il suo sinistro.

15-15 Thiem prende campo fin dalla risposta e dal centro chiude con il dritto verso la sua destra.

15-0 Rovescio in rete di Thiem dopo una buona risposta.

2-2 Rovescio in rete di Nadal, e ancora servizio a zero tenuto da Thiem.

40-0 Primo ace di Thiem.

30-0 Discesa a rete di Thiem che conclude con la volée alta di rovescio.

15-0 Seconda profonda di Thiem, Nadal non controlla il rovescio.

2-1 Nadal, servizio e dritto e poi il passante di rovescio di Thiem è lungo.

40-15 Risponde largo da tre metri fuori dalla riga di fondo Thiem.

30-15 GRAN PUNTO! Lo vince Thiem con un dritto in corsa vincente in lungolinea, ma entrambi si sono prodigati per salvare numerose palle difficili.

30-0 Prima esterna vincente di Nadal.

15-0 Primo scambio lungo del match, 25 colpi, lo vince Nadal con un dritto in rete di Thiem.

1-1 Prima vincente di Thiem.

40-0 Thiem tiene Nadal sotto controllo con il rovescio, alla fine è in rete il rovescio dello spagnolo.

30-0 Dritto in rete di Nadal.

15-0 Servizio e dritto di Thiem.

1-0 Nadal, prima esterna su cui Thiem non trova la risposta.

40-30 Doppio fallo di Nadal.

40-15 Perde il controllo del dritto Thiem.

30-15 Primo punto di Thiem, ed è un gran punto con Nadal spostato sulla diagonale del rovescio dell’austriaco, che poi chiude in diagonale proprio col suo colpo preferito.

30-0 Ace di Nadal.

15-0 Servizio e dritto di Nadal.

9:45 Si comincia! Al servizio Nadal.

9:40 Inizia il palleggio di riscaldamento.

9:37 Ed ecco in campo Nadal e Thiem per il riscaldamento!

9:33 Giocatori nel tunnel degli spogliatoi in attesa di entrare in campo.

9:30 Tutto pronto per l’ingresso dei due giocatori.

9:25 Tempo ideale a Melbourne, con un bel sole che illumina ciò che rimane del giorno.

9:20 Ancora dieci minuti all’ingresso dei due giocatori.

9:15 Alcuni dei tributi del mondo del tennis a Kobe Bryant



9:10 Alcune highlights dell’ottavo tra Nadal e Kyrgios

9:05 Ancora piuttosto vuota la Rod Laver Arena sulle tribune, il che è comprensibile dato l’inizio alle 9:30.

8:55 Nell’attesa del match, ricordiamo il programma di domani: nella notte italiana le semifinali femminili Barty-Kenin e Halep-Muguruza, quindi, non prima delle 9 del nostro Paese, Federer-Djokovic.

8:50 Ancora un po’ di tempo all’ingresso in campo dei due giocatori.

8:45 Per Nadal e Thiem quello di oggi è appena il secondo confronto su superfici diverse dalla terra rossa.

8:40 Finora Nadal ha perso un solo set nel torneo, agli ottavi contro l’australiano Nick Kyrgios. Thiem, invece, ne ha persi tre: due con l’australiano Alex Bolt al secondo turno e uno con l’americano Taylor Fritz al terzo.

8:35 9-4 il conto dei precedenti tra Nadal e Thiem: tutti i successi dell’austriaco sono però arrivati sulla terra rossa. Negli Slam ha sempre vinto lo spagnolo, che ha rischiato più di ogni altra volta nei quarti degli US Open 2018, in cui si salvò soltanto al tie-break del quinto set. I due non si incontrano dalla finale del Roland Garros 2019, vinta da Nadal per 6-3 5-7 6-1 6-1.

8:30 Buongiorno a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultimo match di quarti di finale degli Australian Open 2020. Di fronte Rafael Nadal e Dominic Thiem: lo spagnolo e l’austriaco vogliono raggiungere Alexander Zverev in semifinale.

Il programma del match – La presentazione della giornata odierna degli Australian Open

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Rafael Nadal e Dominic Thiem, valevole per i quarti di finale degli Australian Open 2020. La sfida avrà come palcoscenico la Rod Laver Arena e sarà la partita che chiuderà il programma della decima giornata del torneo di Melbourne.

Rafael Nadal si è reso finora protagonista di un percorso estremamente positivo in questo primo Slam della nuova stagione. Il maiorchino, dopo aver sconfitto agevolmente Hugo Dellien, Federico Delbonis e Pablo Carreno Busta nei primi tre turni, ha superato agli ottavi di finale anche il primo vero test del 2020, ovvero il padrone di casa Nick Kyrgios: il punteggio dell’incontro è stato identico a quello di Wimbledon 2019 e anche stavolta Nadal è riuscito a prevalere grazie alla propria maggiore continuità di rendimento e al proprio maggior cinismo nei momenti cruciali della partita. Ora il leader della classifica mondiale dovrà vedersela contro Dominic Thiem, numero 5 del seeding. L’austriaco è approdato per la prima volta ai quarti di finale degli Australian Open e lo ha fatto in modo convincente, asfaltando nello scorso round il francese Gael Monfils senza concedergli nemmeno una palla break in tutta la durata del match. Thiem, in verità, ha avuto qualche difficoltà in più nel secondo e nel terzo turno, quando ha avuto la meglio su Alex Bolt soltanto in cinque set e su Taylor Fritz in quattro. I precedenti sorridono allo spagnolo, in vantaggio per 9-4, ma soltanto uno di questi tredici confronti si è disputato sul cemento ed è stato molto equilibrato: si tratta del quarto di finale degli US Open 2018, che vide Nadal trionfare soltanto al tie-break del quinto set.

L’inizio dell’incontro è previsto per le ore 9.30 italiane (19.30 locali). Buon divertimento con la Diretta Live di OA Sport!

