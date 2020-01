LIVE Nadal-Delbonis 6-3 7-6 6-1, Australian Open 2020 in DIRETTA: lo spagnolo chiude in tre set e accede al terzo turno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.27 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata. Continuate a seguire OA Sport per rimanere sempre aggiornati sul fantastico mondo dello sport!

13.25 Dopo due ore e trantadue minuti di gioco, Nadal chiude in tre set e accede così al terzo turno, dove lo attende il derby spagnolo contro Pablo Carreno Busta.

FINITA! Nadal chiude con un dritto lungolinea. Nadal-Delbonis 6-3 7-6 6-1

40-15 Fallisce il dritto al salto Nadal, che voleva chiudere in bellezza. Se la ride il maiorchino.

40-0 Rafa chiude il punto con la volée. Tre MATCH POINT.

30-0 Nadal a segno con la prima esterna.

15-0 Ace Nadal.

BREAK NADAL (6-3 7-6 5-1) – Il match si avvia ormai alla conclusione: Nadal andrà a servire per il match.

15-40 In rete il rovescio dell’argentino. Due palle break per Nadal.

15-30 Ottima discesa a rete di Delbonis che chiude con la volée.

0-30 Vincente di rovescio di Nadal.

0-15 Errore di dritto dell’argentino.

GAME NADAL (6-3 7-6 4-1) – Gran dritto incrociato di Nadal, sempre più vicino al terzo turno degli Australian Open.

40-30 Delbonis infila Nadal con il passante.

40-15 Prima esterna incisiva per Nadal, che poi ha tutto il campo spalancato per chiudere il punto in ciabatte.

30-15 Bel rovescio lungolinea di Delbonis, che ha il merito di essere sempre rimasto mentalmente in partita.

30-0 Out il rovescio incrociato dell’argentino.

15-0 Errore di dritto di Delbonis.

BREAK NADAL (6-3 7-6 3-1) – Primo break del terzo set per Nadal. Ora il match è in grande discesa per lo spagnolo.

0-40 Delbonis stecca con il dritto. Tre palle break per il maiorchino.

0-30 In difficoltà Delbonis sulla palla corta di Nadal, non ha la sensibilità per un tocca morbido.

0-15 Out il dritto incrociato di Delbonis.

GAME NADAL (6-3 7-6 2-1) – Lo spagnolo esce molto bene da una situazione che poteva farsi complessa.

40-30 Prima vincente di Nadal sul rovescio di Delbonis.

30-30 Si apre il campo con un paio di dritti lo spagnolo ed ottiene un punto importante.

15-30 Si ferma in rete il rovescio di Nadal. Qualche piccolo scricchiolio al servizio per il maiorchino.

15-15 Servizio a uscire e dritto vincente dall’altra parte.

0-15 In corridoio il rovescio di Nadal.

GAME DELBONIS (6-3 7-6 1-1) – Nessun particolare problema per l’argentino in questo turno di battuta.

40-15 Servizio esterno e dritto vincente per Delbonis.

30-15 Lunga la risposta di Nadal.

15-15 Lo spagnolo spinge da fondocampo e costringe Delbonis all’errore di rovescio.

15-0 Errore di dritto di Nadal.

GAME NADAL (6-3 7-6 1-0) – Nadal, pur andando ai vantaggi, mantiene il primo turno di battuta del terzo set.

A-40 Out il rovescio di Delbonis.

40-40 Vincente di rovescio lungolinea di Delbonis.

40-30 Delbonis sbaglia con il dritto.

30-30 Errore di dritto dello spagnolo.

30-15 Ace Nadal.

15-15 Delbonis sbaglia di dritto.

0-15 Errore di rovescio per Nadal.

INIZIO TERZO SET

SET NADAL (6-3 7-6) Prima potentissima al centro per Nadal. Il maiorchino vince il tie-break per 7-4.

6-4 In rete la smorzata di Delbonis. Due SET POINT per lo spagnolo.

5-4 Altro punto giocato benissimo dall’argentino che chiude con la volée.

5-3 Si difende bene Delbonis e conquista il punto con il contrattacco verso destra.

5-2 Ace al centro di Nadal, che in questo tie-break si sta esaltando al servizio.

4-2 In rete la risposta di Delbonis. Si cambia campo con un minibreak di vantaggio per il leader della classifica mondiale.

3-2 Bene qui Delbonis, che spinge e chiude con lo smash.

3-1 Difesa clamorosa di Nadal, che conquista il punto con un lob chirurgico che Delbonis non riesce a gestire.

2-1 Prima vincente al centro. Molto concentrato lo spagnolo.

1-1 Servizio e dritto in controtempo per Rafa, immobile Delbonis.

0-1 Il nastro appoggia in corridoio la risposta di Nadal.

GAME NADAL (6-3 6-6) – Out il rovescio di Delbonis. TIE-BREAK in arrivo.

40-15 Ancora ingiocabile Nadal, che spinge con il dritto e chiude con la volée.

30-15 Ace dello spagnolo.

15-15 Reagisce da campione Nadal: servizio-dritto magistrale.

0-15 Nadal sbaglia una volée comodissima con il campo spalancato. Urlo di sorpresa del pubblico della Rod Laver Arena.

GAME DELBONIS (6-3 5-6) – Spinge bene con il dritto Delbonis e si assicura quantomeno il tie-break. Prova molto solida dell’argentino in questo secondo set.

A-40 Dritto lungolinea vincente dell’argentino.

40-40 Ne esce alla grande Delbonis: ace esterno.

30-40 Lungo il dritto dell’argentino. Palla break molto pesante per Nadal.

30-30 In rete il dritto di Delbonis.

30-15 Potente accelerazione di dritto verso destra per Delbonis, Nadal non riesce a contenere.

15-15 Ottavo doppio fallo di Delbonis, piuttosto pesante questo.

15-0 Bravo Delbonis, che esegue in maniera impeccabile lo schema servizio-dritto.

GAME NADAL (6-3 5-5) – Nadal ha rischiato in questo game, ma alla fine riesce a portarlo a casa.

A-40 Buona prima per il maiorchino.

40-40 Sale a rete Delbonis, che chiude con una volée giocata con grande disinvoltura.

40-30 Altro buon punto giocato dallo spagnolo, che esce da una situazione complicata.

30-30 Accelera ancora di più Nadal che chiude con lo smash.

15-30 Leggermente lungo il dritto lungolinea dello spagnolo.

15-15 Grave errore di rovescio per Nadal, che aveva il campo aperto per il passante.

15-0 Il nastro ferma il dritto di Delbonis.

GAME DELBONIS (6-3 4-5) – Delbonis tiene ancora il turno di servizio. Sta disputando il miglior set della propria carriera contro Nadal, finora al massimo aveva vinto tre games contro lo spagnolo.

40-15 Errore di dritto del maiorchino.

30-15 Primo ace del match per Delbonis.

15-15 Errore di dritto dell’argentino, che sta avendo un po’ di difficoltà contro i back velenosi di Nadal.

15-0 Delbonis a segno con la prima.

GAME NADAL (6-3 4-4) – Nadal chiude con un ace al centro. Nessun patema nei turni di battuta per Rafa, che ora però deve trovare un break.

40-15 Qui coraggiosa la risposta di Delbonis, viene premiato.

40-0 A segno con la prima Nadal.

30-0 Splendido dritto in arretramento di Nadal, che prende in controtempo Delbonis.

15-0 Sale a rete Nadal, che non si fa sorprendere dalla deviazione del nastro e chiude con la volée.

GAME DELBONIS (6-3 3-4) – Delbonis tiene un altro turno di battuta, encomiabile la sua resistenza.

A-40 Spinge ancora Delbonis, Nadal sbaglia di dritto.

40-40 Delbonis si trasforma sulle palle break. Perfetto anche in questo caso, chiude con il dritto verso destra.

40-A Il back di Nadal mette in difficoltà Delbonis, che sbaglia col dritto.

40-40 Ancora bene Delbonis, che riesce con le unghie ad annullare anche la seconda palla break.

30-40 Delbonis sempre preciso sulle palle break, qui chiude con il dritto.

15-40 Rovescio profondissimo di Nadal, Delbonis non riesce a gestire il colpo. Altre due palle break per Rafa.

15-30 Ancora una difesa clamorosa di Nadal, ma stavolta il punto lo prende Delbonis.

0-30 In rete il dritto dell’argentino.

0-15 Lungo il rovescio di Delbonis.

GAME NADAL (6-3 3-3) – Altra ottima prima per Nadal. Ancora nessun problema in battuta per il maiorchino.

40-15 Sforzo notevole per Nadal che corre per tutto il campo e poi chiude con una magistrale volée dorsale.

30-15 Buona prima al centro dello spagnolo, Delbonis risponde in rete.

15-15 Lungo il dritto di Nadal.

15-0 In corridoio il rovescio di Delbonis.

GAME DELBONIS (6-3 2-3) – L’argentino soffre in ogni turno di battuta ma finora non ha concesso break.

A-40 Rovescio lungolinea di Delbonis, Nadal non riesce a rispedire la palla al mittente.

40-40 Ottima prima al centro di Delbonis, quasi 200 km/h di velocità.

30-40 Out la risposta di Nadal.

15-40 Doppio fallo Delbonis. Due palle break per lo spagnolo.

15-30 Pregevole schiaffo al volo dell’argentino, stavolta Nadal non può arrivarci.

0-30 Delbonis prova ad essere propositivo ma sbaglia col rovescio.

0-15 In rete il rovescio di Delbonis.

GAME NADAL (6-3 2-2) – Lo spagnolo chiude con l’ace esterno.

40-15 Schema servizio-dritto eseguito perfettamente da Nadal.

30-15 Dritto vincente di Nadal che lascia immobile Delbonis.

15-15 Scambio molto lungo, viene premiata la difesa di Delbonis.

15-0 Parte bene Nadal in questo quarto game.

GAME DELBONIS (6-3 2-1) – Intelligente prima al corpo di Delbonis, che tiene anche il secondo turno di servizio.

A-40 Il nastro aiuta Delbonis accomodando sulla riga il suo dritto lungolinea.

40-40 Ennesimo doppio fallo per Delbonis.

40-30 Buona prima per l’argentino.

30-30 In corridoio il dritto incrociato di Delbonis.

30-15 Servizio e dritto in controtempo. Due punti ben giocati da Delbonis.

15-15 Attacco ben studiato dell’argentino che chiude con la volée.

0-15 Delbonis si costruisce bene il punto ma poi affossa in rete lo smash.

GAME NADAL (6-3 1-1) – Nadal tiene il servizio a zero.

40-0 Avanza Delbonis, lo spagnolo lo trafigge con il dritto lungolinea.

30-0 Buona la prima per Nadal, l’argentino non riesce a rispondere in campo.

15-0 Impreciso il dritto di Delbonis, non supera la rete.

GAME DELBONIS (6-3 0-1) – Delbonis tiene il primo turno di servizio con caparbietà dopo aver annullato ben tre break points.

A-40 Lungo il rovescio di Nadal. Quattro punti consecutivi per l’argentino.

40-40 Delbonis si salva ancora con il servizio.

30-40 Ottima prima al centro per Delbonis, annullata anche la seconda palla break.

15-40 Il dritto di Nadal non oltrepassa la rete.

0-40 Completamente fuori misura il dritto di Delbonis. Tre palle break per Nadal.

0-30 Altro doppio fallo dell’argentino.

0-15 Out la smorzata di Delbonis.

INIZIO SECONDO SET

SET NADAL (6-3) – Schema servizio-dritto vincente per lo spagnolo, che conquista così il primo set dopo quarantanove minuti di gioco.

A-40 In rete il dritto di Delbonis. SET POINT #4.

40-40 Out il rovescio di Nadal. È la prima volta che l’argentino riesce ad impensierire Rafa in risposta.

40-30 Ace centrale di Nadal. SET POINT.

30-30 Ottima risposta di Delbonis, che ottiene il punto grazie all’occhio di falco.

30-15 Risposta profonda di Delbonis sulla seconda di Nadal, lo spagnolo non riesce a gestire la palla e spedisce il dritto in rete.

30-0 Scambio dominato da Nadal che fa correre l’avversario da una parte all’altra del campo.

15-0 Lunga la risposta di Delbonis.

GAME DELBONIS (5-3) – L’argentino riesce a tenere il servizio annullando due set point, ma ora dovrà provare a difendersi sul servizio di Nadal.

A-40 Errore di dritto per Nadal.

40-40 Prima vincente per Delbonis.

30-40 Annullato il primo set point.

15-40 Delbonis non riesce ad attaccare bene la palla e spedisce in rete il rovescio. Due SET POINT.

15-30 Lunga in questo caso la risposta di Nadal.

0-30 Doppio fallo per Delbonis, il quarto di questo primo set.

0-15 Nadal sale a rete e respinge i tentativi di passante dell’argentino chiudendo con la volée.

GAME NADAL (5-2) – Nessun problema per lo spagnolo che si avvicina alla conquista del primo set.

40-0 In rete il rovescio dell’argentino, che in risposta non riesce a trovare una chiave per impensierire Rafa.

30-0 Lungo il dritto di Delbonis.

15-0 Prima a segno per Nadal.

GAME DELBONIS (4-2) – La prima volta in cui l’argentino riesce a tenere senza troppi problemi il turno di battuta.

40-30 Ora fuori misura anche il dritto per Nadal.

30-30 Impreciso con il rovescio il numero 1 del mondo.

15-30 Pizzica la riga il diritto di Nadal, niente da fare per Delbonis.

15-15 Errore di dritto di Delbonis.

15-0 In rete la risposta del maiorchino.

GAME NADAL (4-1) – Nessun problema in battuta per Rafa, che sale sul 4-1.

40-0 Si presenta bene a rete Nadal, la volée non è definitiva ma Delbonis sciupa con il dritto.

30-0 Finisce in rete il rovescio dell’argentino, decisamente troppo falloso in quest’inizio di partita.

15-0 Lunga la risposta di Delbonis.

BREAK NADAL (3-1) – Dopo sei palle break sciupate nel game precedente, questa volta Nadal è cinico ed opera il primo strappo del match.

40-A Meraviglioso dritto lungolinea di Nadal, Delbonis può soltanto guardare e ammirare.

40-40 Spinge Nadal con un paio di dritti e costringe l’argentino all’errore.

40-30 Delbonis non riesce a gestire il lob di Nadal.

40-15 Si ferma sul nastro la risposta del maiorchino.

30-15 Nadal si apre magistralmente il campo e chiude con una comoda volée a rete.

30-0 Splendido dritto all’incrocio delle righe dell’argentino.

15-0 Lunga la risposta di Delbonis.

GAME NADAL (2-1) – Spinge bene lo spagnolo e tiene agevolmente il turno di battuta.

40-15 Ace esterno di Nadal.

30-15 Primo doppio fallo anche per lo spagnolo.

30-0 Servizio e rovescio a campo aperto per Nadal.

15-0 Il rovescio di Delbonis non supera la rete.

GAME DELBONIS (1-1) – Dopo una lunghissima battaglia, Delbonis riesce a tenere il turno di servizio.

A-40 Ancora vantaggio dell’argentino.

40-40 Delbonis fuori giri col dritto.

A-40 Altra buona prima per il ventinovenne di Azul.

40-40 Doppio fallo Delbonis. Ennesima parità.

A-40 Ottima prima di Delbonis, lo spagnolo non riesce a rispondere.

40-40 Vincente di dritto di Nadal. Ancora parità, game lunghissimo.

A-40 Delbonis domina il punto e supera la difesa di Nadal con lo smash definitivo.

40-40 Corta la risposta del maiorchino, non oltrepassa la rete.

40-A Straordinaria difesa di Nadal che salva uno splendido rovescio lungolinea di Delbonis e lo costringe all’errore.

40-40 Riesce lo schema servizio-dritto.

40-A Accelerazione di rovescio incrociato di Nadal, Delbonis non riesce a reggere l’intensità del maiorchino.

40-40 Ottimo il rovescio incrociato di Delbonis. Annullata anche questa seconda palla break.

40-A Altra palla break per Nadal in seguito all’errore di dritto dell’argentino.

40-40 Errore di dritto dello spagnolo.

40-A Nadal trova profondità, Delbonis spedisce in rete il rovescio.

40-40 Qui attacca bene Delbonis, Nadal non riesce a tenere la palla in campo.

30-40 Nadal sbaglia con il dritto.

15-40 Altro doppio fallo di Delbonis, che ha un modo di servire piuttosto particolare e raro a livello maschile.

15-30 Doppio fallo evidentissimo dell’argentino.

15-15 Ora è Delbonis a sbagliare con il dritto.

15-0 Fuori misura il dritto incrociato di Nadal.

GAME NADAL (1-0) – Lo spagnolo tiene agevolmente il primo turno di servizio, complici quattro errori di misura di Delbonis.

40-15 Decisamente lunga in questo caso la risposta dell’argentino.

30-15 Splendida risposta di rovescio di Delbonis.

30-0 L’argentino stecca con il dritto. Ricordiamo che anche lui è un mancino.

15-0 Delbonis si apre bene il campo ma poi spreca spedendo lungo il dritto.

INIZIO MATCH

10.49 Nadal e Delbonis sono giunti sul terreno di gioco, riscaldamento in corso.

10.47 Come già anticipato, nei tre precedenti lo spagnolo non ha avuto alcun problema contro il numero 76 del mondo: a Vina del Mar (Cile) 2013 si impose per 6-3 6-2, a Buenos Aires 2015 per 6-1 6-1 e ai Giochi olimpici di Rio 2016 per 6-2 6-1.

10.43 Nadal ha esordito nella rassegna oceanica in modo convincente, sbarazzandosi del boliviano Hugo Dellien con il punteggio di 6-2 6-3 6-0. Buona la prima anche per Delbonis, che ha approfittato del momento negativo del portoghese Joao Sousa e lo ha sconfitto in tre set per 6-3 6-4 7-6.

10.40 Ricordiamo che per il maiorchino questa è la partecipazione numero 15 agli Australian Open, torneo con cui da sempre non ha un grande feeling: soltanto una la vittoria (nel lontano 2009) e quattro le finali perse, tra cui quella dell’anno scorso contro Novak Djokovic.

10.37 Sulla carta l’impegno odierno sembra piuttosto agevole per il leader del ranking ATP, dal momento che Delbonis non ama giocare sul cemento e nei tre precedenti Nadal ha sempre avuto vita facile.

10.33 È appena terminato il match precedente alla Rod Laver Arena: la Halep ha chiuso con il punteggio di 6-2 6-4. Tra poco in campo, dunque, Nadal e Delbonis.

10.07 La partita comincerà al termine dell’incontro di singolare femminile tra Harriet Dart e Simona Halep: al momento il punteggio è di 2-6 1-4 in favore della rumena.

10.05 Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del match tra Rafael Nadal e Federico Delbonis, valevole per il secondo turno degli Australian Open 2020.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Rafael Nadal e Federico Delbonis, valevole per il secondo turno degli Australian Open 2020. La sfida avrà luogo presso la Rod Laver Arena e sarà l’ultima partita in programma per la sessione notturna odierna sul campo centrale di Melbourne.

Il leader della classifica mondiale ha esordito nella rassegna australiana in modo convincente superando il coriaceo boliviano Hugo Dellien in due ore e quattro minuti di gioco con il punteggio di 6-2 6-3 6-0. In realtà, per quanto il risultato finale sembri indicare un dominio assoluto, Nadal ha avuto qualche piccolo passaggio a vuoto nel corso del match, come dimostrano le due volte in cui ha perso il servizio e i tanti games piuttosto combattuti. I numeri del maiorchino alla fine dell’incontro sono stati i seguenti: 70% dei punti con la prima, 59% con la seconda, 53% dei punti in ricezione, 38 vincenti e 21 errori non forzati. Nadal è giunto alla quindicesima partecipazione agli Australian Open, Slam con cui notoriamente non ha un grande feeling, dal momento che è riuscito a conquistare il trofeo soltanto nel 2009 pur avendo giocato ben cinque finali (di cui l’ultima l’anno scorso, persa nettamente contro Novak Djokovic). Nel secondo turno lo spagnolo affronterà Federico Delbonis, tennista che occupa la posizione numero 76 del ranking ATP: sulla carta dovrebbe essere un match piuttosto agevole per Nadal, dal momento che l’argentino non ha un grande rapporto con il cemento e a Melbourne ha sempre perso al primo round tranne stavolta (vittoria contro il portoghese Joao Sousa in tre set) e nel 2016 (terzo turno).

Nei tre precedenti (Vina del Mar 2013, Buenos Aires 2015 e Giochi olimpici di Rio 2016), Nadal ha avuto sempre vita facile: vedremo se sarà così anche stavolta. Il match comincerà non prima delle 10.30 italiane (20.30 locali). Buon divertimento con la Diretta Live di OA Sport!

