LIVE Camila Giorgi-Kuznetsova, Australian Open 2020 in DIRETTA: serve una prova di sostanza contro l’esperta russa

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match del 2° turno degli Australian Open 2020 tra Camila Giorgi e la russa Svetlana Kuznetsova. Sul campo n.19 la marchigiana desidera continua la propria avventura in terra australiana, affrontando una giocatrice contro la quale in passato non ha mai vinto. Giorgi, infatti, nei due precedenti con Kuznetsova ha rimediato due sconfitte, anche se si parla di match piuttosto datati, risalenti al 2014.

Camila, reduce dall’ottimo match contro la tedesca Antonia Lottner del primo turno, è pronta a lancia la sfida e ripartire dopo un’annata negativa dal punto di vista degli infortuni. Contrattempi che l’hanno portata ai margini della top-100, costretta in alcuni tornei a giocarsi l’accesso al main draw nelle qualificazioni. L’azzurra, quindi, si augura di ritrovare in Australia il suo gioco profondo e con tanti vincenti.

Il target della tennista nativa di Macerata sarà, quindi, quello di replicare la prestazione citata e guadagnarsi l’accesso al terzo turno. Un risultato importante, soprattutto dal punto di vista psicologico, tenuto conto delle tante amarezze dell’ultimo periodo. La nostra portacolori ha bisogno di un colpo di coda e questo confronto, sulla carta probante, potrebbe essere importante per consentirle di sbloccarsi definitivamente. L’azzurra alla vigilia si è mostrata fiduciosa. Le noie al polso paiono far parte del passato e, a questo punto, non resta che far parlare la racchetta.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match del 2° turno degli Australian Open 2020 tra Camila Giorgi e la russa Svetlana Kuznetsova: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Considerando che l’incontro in questione è il terzo sul campo n.19, è ragionevole pensare che l’attesa possa portare a un orario tra le 05.00 e le 06.00 italiane. Buon divertimento!

