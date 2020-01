Calendario Australian Open 2020, programma giovedì 23 gennaio: orari, tv, streaming, ordine partite

Giovedì 23 gennaio si completerà il secondo turno degli Australian Open 2020, primo Slam della stagione di tennis. Prosegue l’avventura sul cemento di Melbourne dove ci aspettano tantissimi incontri interessanti. Torna in campo Rafael Nadal atteso da Delbonis alla Rod Laver Arena dove si esibirà anche Alexander Zverev contro Gerasimov, spazio anche per Medvedev conntro Martinez. Saranno due gli italiani in campo: Andreas Seppi incrocerà lo svizzero Stan Wawrinka alla Margaret Court Arena non prima delle ore 03.00, Camila Giorgi se la dovrà vedere con Kuznetsova sul court 19 nel terzo incontro di giornata.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari delle partite degli Australian Open in programma giovedì 23 gennaio. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Gli orari sono italiani, a Melbourne sono avanti dieci ore rispetto a noi.

CALENDARIO AUSTRALIAN OPEN 22 GENNAIO: PROGRAMMA E ORARI DELLE PARTITE

ROD LAVER ARENA

Dall’1.00 – Muguruza vs Tomljanovic

A seguire – Siegemund vs Pliskova

Non prima delle 4.00 – Gerasimov vs Zverev

Non prima delle 9.00 – Dart vs Halep

A seguire – Nadal vs Delbonis

MARGARET COURT ARENA

Dall’1.00 – Bencic vs Ostapenko

A seguire – Medvedev vs Martinez

A seguire – Hon vs Kerber

Non prima delle 9.00 – Seppi vs Wawrinka

A seguire – Svitolina vs Davis

MELBOURNE ARENA

Dall’1.00 – Vekic vs Cornet

A seguire – Doppio

A seguire – Bolt vs Thiem

Non prima delle 8.45 – Kyrgios vs Simon

1573 ARENA

Dall’1.00 – Bellis vs Muchova

A seguire – Monfils vs Karlovic

Non prima delle 4.30 – Fritz vs Anderson

COURT 3

Dall’1.00 – Diyas vs Blinkova

Dalle 8.00 – Ymer vs Khachanov

COURT 7

Dall’1.00 – Doppio

A seguire – Sorribes Tormo vs Kontaveit

COURT 8

Dall’1.00 – Doppio

A seguire – Rodionova vs Bertens

A seguire – Goffin vs Hernert

COURT 12

Dall’1.00 – Doppio

A seguire – Pavlyuchenkova vs Townsend

COURT 13

Dall’1.00 – Doppio

A seguire – Basilashvili vs Verdasco

COURT 14

Dall’1.00 – Doppio

A seguire – Swiatek vs Suarez Navarro

COURT 15

Dall’1.00 – Doppio

A seguire – Doppio

A seguire – Doppio

A seguire – Collins vs Putintseva

COURT 19

Dall’1.00 – Bedene vs Gulbis

A seguire – Sugita vs Rublev

A seguire – Kuznetsova vs Giorgi

COURT 22

Dall’1.00 – Doppio

A seguire – Mertens vs Watson

A seguire – Doppio

A seguire – Isner vs Tabilo

