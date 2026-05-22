Sport in tv oggi (venerdì 22 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 22 maggio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sull’America’s Cup, che prende il via nel proprio lungo percorso in Italia. Nelle acque sarde di Cagliari andranno in scena quest’oggi le tre regate preliminari di flotta e Luna Rossa vorrà recitare il ruolo della primattrice. Lo spettacolo non mancherà di certo.

Show che accompagnerà anche i corridori nella tredicesima tappa del Giro d’Italia. Sulle strade della Corsa Rosa una nuova sfida, andando a caccia del successo della singola frazione, badando poi alle conseguenze nella classifica generale. Prenderà poi il via il week end di F1 a Montreal (Canada) dove la Ferrari spera di dare un’inversione di tendenza alla stagione, mentre Kimi Antonelli è intenzionato a dare un seguito con Mercedes.

Allargando gli orizzonti, saranno da seguire i Mondiali Top Division di hockey ghiaccio con gli azzurri opposti alla Svezia, l’amichevole di lusso nel volley femminile tra Italia e Serbia e attenzione poi al confronto valido per l’Europeo dei mediomassimi di boxe tra D’Ortenzi e Parzeczewski. Questo e molto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, venerdì 22 maggio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 22 maggio

08:15 Tiro con l’arco, Europei 2026: quinta giornata (sessione mattutina) – Nessuna copertura tv/streaming.

09:00 Arrampicata, Coppa del Mondo 2026 a Berna: qualificazioni Boulder donne – Nessuna copertura tv/streaming.

09:00 Karate, Europei 2026: terza giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

11:00 Tennis, Qualificazioni Roland Garros 2026: turno decisivo uomini – Diretta streaming su Discovery+ e su HBO Max.

11:00 Tennis, Qualificazioni Roland Garros 2026: turno decisivo donne – Diretta streaming su Discovery+ e su HBO Max.

(Bronzetti vs Zavatska 2° match e inizio programma alle 11:00)

12:00 Vela, Europei IQFoil 2026: Gold fleet e Silver fleet – Nessuna copertura tv / streaming

12:40 Ciclismo, Giro d’Italia 2026: tredicesima tappa – Diretta tv dalle 12:40 alle 14:00 su RaiSport HD e dalle 14:00 al termine su Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay, Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.

12:42 Ciclismo femminile, Vuelta a Burgos Feminas: seconda tappa – Diretta streaming dalle 14:30 su Discovery+ e su HBO Max.

13:05 Ciclismo femminile, Veenendaal – Veenendaal Classic 2026 – Diretta streaming dalle 14:45 su Discovery+ e su HBO Max.

13:15 Ciclismo, 4 Giorni di Dunkerque 2026: terza tappa – Diretta streaming dalle 15:00 su Discovery+ e su HBO Max.

13:15 Tiro con l’arco, Europei 2026: quinta giornata (sessione pomeridiana) – Nessuna copertura tv/streaming.

14:00 Tennis, WTA Rabat 2026: semifinali – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport 252; in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

14:00 Tennis, ATP Ginevra 2026: semifinali – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

14:00 Golf, Byron Nelson 2026: seconda giornata – Diretta streaming su Discovery+ e su HBO Max.

14:30 Tennis, WTA Strasburgo 2026: semifinali – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport 251; in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

15:00 Golf, Hassan II Trophy 2026: seconda giornata – Diretta streaming su Discover+ e su HBO Max.

15:00 Vela, America’s Cup: tre regate preliminari di flotta – Diretta tv su Rai 3 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206), Sky Sport 253; in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

15:30 Tennis, ATP Amburgo 2026: semifinali – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

15:30 Arrampicata, Coppa del Mondo 2026 a Berna: qualificazioni Boulder uomini – Nessuna copertura tv/streaming.

17:00 Basket, Eurolega 2026: Olympiakos vs Fenerbahce – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.

18:30 F1, GP Canada 2026: prove libere – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

20:00 Calcio, Serie B 2026 (playout): Südtirol vs Bari – Diretta streaming su DAZN e su LAB Channel.

20:00 Basket, Eurolega 2026: Valencia vs Real Madrid – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.

20:00 Basket, Serie A (playoff): Trento vs Virtus Bologna – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su LBA TV.

20:20 Hockey ghiaccio, Mondiali Top Division 2026: Italia vs Svezia – Diretta streaming su sporteurope.tv.

20:45 Calcio, Serie A 2026: Fiorentina vs Atalanta – Diretta tv su DAZN1 (214); in streaming su DAZN.

20:45 Basket, Serie A 2026 (playoff): Tortona vs Venezia – Diretta streaming su LBA TV.

21:00 Rugby, Finale Challenge Cup 2026: Ulster Rugby vs Montpellier Hérault Rugby – Diretta streaming su EPCR TV.

21:00 Volley femminile, AIA AeQuilibrium Cup Women Elite 2026: Italia vs Serbia – Diretta tv su RaiSport HD e su Sky Sport Arena (204); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

22:30 F1, GP Canada 2026: Qualifica Sprint – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

23:00 Boxe, Europeo mediomassimi 2026: D’Ortenzi vs Parzeczewski – Diretta tv dalle 23:00 su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA 2026 DALLE 12.40

LA DIRETTA LIVE DELLE REGATE PRELIMINARI DI AMERICA’S CUP DALLE 15.00

LA DIRETTA LIVE DI PROVE LIBERE E SPRINT QUALIFYING DI F1 ALLE 18.30 E 22.30

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVEZIA DI HOCKEY GHIACCIO DALLE 20.20

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SERBIA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 21.00

LA DIRETTA LIVE DI D’ORTENZI-PARZECZEWSKI DALLE 23.00