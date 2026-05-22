LIVE America’s Cup, Regate Preliminari 2026 in DIRETTA: Luna Rossa schiera Burling e Tita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live delle prime tre regate preliminari dell’America’s Cup, un’assaggio della competizione alla quale assisteremo nel 2027 a Napoli. Sono ben otto gli equipaggi totali che parteciperanno alla competizione con Team New Zealand, i britannici di Athena Racing e la nostra Luna Rossa che ne avranno a disposizione due. Gli svizzeri di Alinghi e i francesi di La Roche-Posay ne avranno uno solo.

Come sappiamo, non ci saranno ne gli statunitensi e ne gli australiani a bordo delle AC40 che avranno a disposizione tutti i partecipanti, visto che li ritroveremo direttamente nella competizione definitiva. Ci saranno le cosiddette regate di flotta, con tutti gli otto equipaggi che quindi gareggeranno in acqua nello stesso momento: i primi due team in classifica dopo le nove regate (tre oggi, tre sabato 22 maggio e due domenica 24 maggio) disputeranno il Match Race, un testa a testa per decretare il vincitore.

Ci sarà forse quello che è l’esordio più atteso della competizione con il timoniere Peter Burling che parteciperà per la prima con l’equipaggio di Luna Rossa, insieme al nostro campione olimpico Ruggero Tita. L’aggiunta del neozelandese aggiunge qualità ed esperienza ad un equipaggio che è già uno dei più forti della competizione.

Le prime tre regate preliminari dell’America’s Cup inizieranno alle 15.00 e verranno disputato nelle acque del Golfo degli Angeli di Cagliari, mentre la competizione vera e propria, che inizierà il giugno del 2027, come detto, avverrà a Napoli. Segui l’evento in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!