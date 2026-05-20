Sport in tv oggi (mercoledì 20 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 20 maggio ci aspetta una giornata ricca di sport. Il Giro d’Italia prosegue con l’insidiosa undicesima tappa da Porcari a Chiavari (attenzione a diversi saliscendi e a un finale molto mosso), ma gli appassionati del grande ciclismo potranno seguire anche la Quattro Giorni di Dunkerque e il Giro di Albania. Gli amanti del grande tennis potranno invece seguire gli ottavi di finale dei tornei di Monaco, Ginevra, Strasburgo, Rabat: ci si avvicina a grandi passi al Roland Garros, di cui si disputano le qualificazioni.

Ampio spazio agli Europei di karate, tiro con l’arco e IQFoil (vela), poi riflettori puntati sul sempre prestigioso Meeting di Savona: attesa enorme per l’esordio stagionale di Marcell Jacobs sui 100 metri, da non perdere altri big tra cui spiccano Zaynab Dosso (Campionessa del Mondo dei 60 metri indoor) e Leonardo Fabbri. L’Italia affronterà la Cechia ai Mondiali di hockey ghiaccio, mentre Pro Recco e Brescia saranno impegnate nella Champions League di pallanuoto maschile.

Ricca serata dedicata al calcio con la finale di Europa League tra Friburgo e Aston Villa, i playoff di Serie C e di Serie B. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 20 maggio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 20 maggio

04.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Malesia Masters (diretta streaming su BWF Tv)

09.00 TIRO CON L’ARCO Europei, ricurvo e compound (individuale e a squadre): turni preliminari (diretta streaming su Archery+)

09.30 KARATE – Europei, prima giornata (diretta streaming sul canale YouTube di WKF)

10.00 TENNIS – Roland Garros, secondo turno delle qualificazioni (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max). Cecchinato-Sakellaridis (ore 10.00), Travaglia-Zheng (ore 10.00), Pellegrino-Harris (ore 10.00), Cinà-Tomic (secondo match dalle ore 10.00), Trevisan-Sherif (secondo match dalle ore 10.00), Pigato-Stephens (secondo match dalle ore 10.00), Maestrelli-Carballes Baena (quarto match dalle ore 10.00)

10.30 TENNIS – ATP 250 Ginevra, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 20.00 in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport Plus, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

10.30 TENNIS – WTA 500 Strasburgo, ottavi di finale (diretta tv su Super Tennis in alternanza con il WTA 250 di Rabat; diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 20.00 in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport Plus, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

11.30 TENNIS – WTA 250 Rabat, ottavi di finale (diretta tv su Super Tennis in alternanza con il WTA 500 di Strasburgo; diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 20.00 in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport Plus, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

12.00 TENNIS – ATP 500 Amburgo, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 20.00 in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport Plus, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Darderi-Hanfmann (quarto match dalle ore 12.00 e non prima delle ore 18.00), Bolelli/Vavassori-Doumbla/Reboul (terzo amtch dalle ore 12.00)

12.00 VELA – Europei IQFoil, regate (non è prevista diretta tv/streaming)

12.00 VELA – Europei ILCA7, regate (non è prevista diretta tv/streaming)

12.00 CICLISMO – Giro di Albania, terza tappa: Elbasan-Vlore (non è prevista diretta tv/streaming)

12.20 CICLISMO – Giro d’Italia, undicesima tappa: Porcari-Chiavari (diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 14.00 e a seguire su Rai 2; diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, Rai Play)

12.30 CICLISMO – Quattro Giorni di Dunkerque, prima tappa: Lagny le Sec-Laon (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max dalle ore 15.00)

15.55 ATLETICA – Meeting di Savona (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

16.20 HOCKEY GHIACCIO (Mondiali) – Italia-Cechia (diretta streaming su Sporteurope.tv)

16.20 HOCKEY GHIACCIO (Mondiali) – Austria-Svizzera (diretta streaming su Sporteurope.tv)

20.00 CALCIO (Serie B, ritorno semifinale playoff) – Palermo-Catanzaro (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

20.00 CALCIO (Serie C, ritorno secondo turno nazionale playoff) – Ascoli-Potenza (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.00 CALCIO (Serie C, ritorno secondo turno nazionale playoff) – Brescia-Casarano (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.00 CALCIO (Saudi League araba) – Al Khaleej-Al Ahli (diretta streaming su Como Tv)

20.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1, gara-1 quarti di finale) – Trieste-Cosenza (non è prevista diretta tv/streaming)

20.15 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1, gara-1 quarti di finale) – Rapallo-Plebiscito Padova (non è prevista diretta tv/streaming)

20.20 HOCKEY GHIACCIO (Mondiali) – Svezia-Slovenia, USA-Germania (diretta streaming su Sporteurope.tv)

20.30 PALLANUOTO (Champions League) – Novi Belgrado-Brescia (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, European Aquatics Tv)

20.30 PALLANUOTO (Champions League) – Pro Recco-Hannover (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, European Aquatics Tv)

20.30 PALLANUOTO (Champions League) – Due partite: Ferencvaros-Mladost, Olympiacos-Barceloneta (diretta streaming su European Aquatics Tv)

20.30 CALCIO (Serie C, ritorno secondo turno nazionale playoff) – Catania-Lecco (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C, ritorno secondo turno nazionale playoff) – Ravenna-Salernitana (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport 253; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Europa League, finale) – Friburgo-Aston Villa (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA DALLE 12.20