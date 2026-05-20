Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Sport in tv

Sport in tv oggi (mercoledì 20 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Pubblicato

6 secondi fa

il

Giro d'Italia
Giro d'Italia / Lapresse

Oggi mercoledì 20 maggio ci aspetta una giornata ricca di sport. Il Giro d’Italia prosegue con l’insidiosa undicesima tappa da Porcari a Chiavari (attenzione a diversi saliscendi e a un finale molto mosso), ma gli appassionati del grande ciclismo potranno seguire anche la Quattro Giorni di Dunkerque e il Giro di Albania. Gli amanti del grande tennis potranno invece seguire gli ottavi di finale dei tornei di Monaco, Ginevra, Strasburgo, Rabat: ci si avvicina a grandi passi al Roland Garros, di cui si disputano le qualificazioni.

Ampio spazio agli Europei di karate, tiro con l’arco e IQFoil (vela), poi riflettori puntati sul sempre prestigioso Meeting di Savona: attesa enorme per l’esordio stagionale di Marcell Jacobs sui 100 metri, da non perdere altri big tra cui spiccano Zaynab Dosso (Campionessa del Mondo dei 60 metri indoor) e Leonardo Fabbri. L’Italia affronterà la Cechia ai Mondiali di hockey ghiaccio, mentre Pro Recco e Brescia saranno impegnate nella Champions League di pallanuoto maschile.

Ricca serata dedicata al calcio con la finale di Europa League tra Friburgo e Aston Villa, i playoff di Serie C e di Serie B. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 20 maggio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI 

Mercoledì 20 maggio 

04.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Malesia Masters (diretta streaming su BWF Tv) 

09.00 TIRO CON L’ARCO Europei, ricurvo e compound (individuale e a squadre): turni preliminari (diretta streaming su Archery+) 

09.30 KARATE – Europei, prima giornata (diretta streaming sul canale YouTube di WKF) 

10.00 TENNIS – Roland Garros, secondo turno delle qualificazioni (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max). Cecchinato-Sakellaridis (ore 10.00), Travaglia-Zheng (ore 10.00), Pellegrino-Harris (ore 10.00), Cinà-Tomic (secondo match dalle ore 10.00), Trevisan-Sherif (secondo match dalle ore 10.00), Pigato-Stephens (secondo match dalle ore 10.00), Maestrelli-Carballes Baena (quarto match dalle ore 10.00) 

10.30 TENNIS – ATP 250 Ginevra, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 20.00 in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport Plus, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv) 

10.30 TENNIS – WTA 500 Strasburgo, ottavi di finale (diretta tv su Super Tennis in alternanza con il WTA 250 di Rabat; diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 20.00 in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport Plus, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX) 

11.30 TENNIS – WTA 250 Rabat, ottavi di finale (diretta tv su Super Tennis in alternanza con il WTA 500 di Strasburgo; diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 20.00 in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport Plus, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX) 

12.00 TENNIS – ATP 500 Amburgo, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 20.00 in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport Plus, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Darderi-Hanfmann (quarto match dalle ore 12.00 e non prima delle ore 18.00), Bolelli/Vavassori-Doumbla/Reboul (terzo amtch dalle ore 12.00)

12.00 VELA – Europei IQFoil, regate (non è prevista diretta tv/streaming) 

12.00 VELA – Europei ILCA7, regate (non è prevista diretta tv/streaming)

12.00 CICLISMO – Giro di Albania, terza tappa: Elbasan-Vlore (non è prevista diretta tv/streaming) 

12.20 CICLISMO – Giro d’Italia, undicesima tappa: Porcari-Chiavari (diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 14.00 e a seguire su Rai 2; diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, Rai Play) 

12.30 CICLISMO – Quattro Giorni di Dunkerque, prima tappa: Lagny le Sec-Laon (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max dalle ore 15.00) 

15.55 ATLETICA – Meeting di Savona (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play) 

16.20 HOCKEY GHIACCIO (Mondiali) – Italia-Cechia (diretta streaming su Sporteurope.tv) 

16.20 HOCKEY GHIACCIO (Mondiali) – Austria-Svizzera (diretta streaming su Sporteurope.tv) 

20.00 CALCIO (Serie B, ritorno semifinale playoff) – Palermo-Catanzaro (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN) 

20.00 CALCIO (Serie C, ritorno secondo turno nazionale playoff) – Ascoli-Potenza (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.00 CALCIO (Serie C, ritorno secondo turno nazionale playoff) – Brescia-Casarano (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.00 CALCIO (Saudi League araba) – Al Khaleej-Al Ahli (diretta streaming su Como Tv) 

20.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1, gara-1 quarti di finale) – Trieste-Cosenza (non è prevista diretta tv/streaming) 

20.15 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1, gara-1 quarti di finale) – Rapallo-Plebiscito Padova (non è prevista diretta tv/streaming) 

20.20 HOCKEY GHIACCIO (Mondiali) – Svezia-Slovenia, USA-Germania (diretta streaming su Sporteurope.tv) 

20.30 PALLANUOTO (Champions League) – Novi Belgrado-Brescia (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, European Aquatics Tv) 

20.30 PALLANUOTO (Champions League) – Pro Recco-Hannover (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, European Aquatics Tv) 

20.30 PALLANUOTO (Champions League) – Due partite: Ferencvaros-Mladost, Olympiacos-Barceloneta (diretta streaming su European Aquatics Tv) 

20.30 CALCIO (Serie C, ritorno secondo turno nazionale playoff) – Catania-Lecco (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C, ritorno secondo turno nazionale playoff) – Ravenna-Salernitana (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport 253; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW) 

21.00 CALCIO (Europa League, finale) – Friburgo-Aston Villa (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW) 

Aggiungi OA Sport come Fonte preferita su Google

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA DALLE 12.20

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità