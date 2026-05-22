LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Ganna per lasciare il segno sulle strade di casa

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della tredicesima tappa del Giro d’Italia 2026, completamente piemontese, con partenza da Alessandria e arrivo a Verbania.

Il percorso misura 188 km, con un finale abbastanza complicato. I primi 160 km saranno molto tranquilli, ci sarà solo lo sprint intermedio di Stresa che potrebbe ingolosire le squadre dei velocisti. Ai 23.6 km dalla conclsione inizierà il GPM di Breno (2.4 km al 5.5% medio, quarta categoria). Dallo scollinamento una brevissima discesa porterà ai piedi di Ungiasca (4.7 km al 7.1% medio, terza categoria), dopo i primi milletrecento metri ci sarà anche il Red Bull KM. Dalla cima mancheranno 13.3 km al traguardo e si salirà ancora per un mille metri, prima che la strada torni a scendere quasi fino al traguardo. Questo sarà anticipato da qualche curva e un lieve restringimento della carreggiata, mentre gli ultimi 300 metri saranno completamente rettilinei.

Alcuni scattisti potrebbero sfruttare la fuga di giornata oppure decidere di attaccare dal plotone sull’ultimo GPM. La coppia della UAE Narvaez-Christen sembra in grado di poter giocarsi la tappa anche oggi. L’ecuadoriano ha già ottenuto tre vittorie in questo Giro, dimostrando di essere di un livello superiore ai rivali. Inoltre con un piazzamento nei primi due posti il ventinovenne strapperebbe la maglia ciclamino a Paul Magnier, che poi potrebbe anche cercare di difendere. Lo svizzero, invece, non ha ancora lasciato il segno nella Corsa Rosa, ma ha tutte le qualità per essere protagonista quest’oggi. Entrambi comunque hanno le giuste caratteristiche per affrontare un finale come questo e pochi avversari potrebbero impensierirli. Giulio Ciccone e Christian Scaroni sono le speranze migliori per l’Italia. L’abruzzese è già andato vicino al successo nella quarta e nella nona tappa, l’ascesa di Ungiasca gli si addice e la sua “sparata” potrebbe essere perfetta per queste pendenze. Il bresciano è, invece, stato il protagonista della tappa di mercoledì. L’atleta dell’Astana ha chiuso nella top ten, dopo essere caduto nelle fasi decisive in cui si trovava insieme agli altri fuggitivi. La reazione del ventottenne è stata un chiaro segno della grande forma fisica, per il traguardo di Verbania rimane un buon candidato.

Darren Rafferty (EF Education EasyPost), Igor Arrieta (UAE Temìam Emirates -XRG), Rémi Cavagna (Groupama FDJ -United), Lorenzo Milesi (Movistar Team) e la coppia italiana dell’Astana formata da Ulissi e Bettiol, sono altri corridori pericolosi per il trionfo. Un altro nome interessante è quello di Filippo Ganna, che ieri ha mollato presto le ruote del gruppo magari in vista di oggi. L’atleta della Netcompany Ineos ha dominato la cronometro di martedì, centrando l’obiettivo principale. L’arrivo in casa, però, potrebbe lanciare il verbanese nella fuga di giornata, anche se non sarà semplice resistere sull’ultimo GPM. La sua condizione sembra essere eccezionale, ma molti rivali potrebbero essere più freschi nell’ultima parte. La tattica potrebbe essere quella di sorprendere gli avversari in un tratto più interlocutorio e avantaggiarsi in vista di Ungiasca. Gli unici velocisti che potrebbero resistere a queste pendenze sono Orluis Aular (Movistar Team), Corbin Strong (NSN Cycling Team) ma difficilmente riusciranno ad essere protagonisti.

OA Sport vi offre, quindi, la DIRETTA LIVE testuale della tredicesima tappa del Giro d’Italia 2026, centonovesima edizione della Corsa Rosa. La partenza è prevista per le 12.40. Buon divertimento!