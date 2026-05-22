LIVE Italia-Svezia, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: altro incrocio proibitivo per gli azzurri

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale del match di hockey ghiaccio maschile fra Italia e Svezia, valido come quinto turno della fase a gironi dei Mondiali Top Division 2026.

La Nazionale azzurra ha finora collezionato solo sconfitte in questo difficile avvio di Mondiale. Nell’ultimo match, giocato contro la Repubblica Ceca, l’Italia è passata in vantaggio ed ha assaporato il gusto della vittoria, prima però di essere rimontata e di chiudere 3-1 per gli avversari. Il pool in cui è inserito il Blue Team è stracolmo di squadroni di livello superiore a quello della selezione tricolore, che tra l’altro deve fare i conti con un calendario che ha accumulato tutte le sfide più difficili nella prima parte del girone.

Anche quella contro la Svezia sarà una partita dal coefficiente di difficoltà elevatissimo. La nazionale scandinava, che ha battuto gli azzurri 5-2 durante i Giochi Olimpici di Milano-Cortina, è una squadra dall’alto livello qualitativo e che punta ad obiettivi decisamente più alti rispetto all’Italia. La squadra guidata da coach Jukka Jalonen, ancora pericolosamente in fondo alla classifica assieme alla Danimarca, deve cercare a tutti costi di evitare la retrocessione dell’appena conquistata Top Division. Non sarà certo questa sfida a determinare la salvezza o meno dell’Italia (fondamentali gli ultimi due match del girone con Slovenia e Danimarca), ma provare a strappare uno scalpo importante come quelle svedese potrebbe mettere gli azzurri sulla buonissima strada verso il proprio obiettivo.

La partita fra Italia e Svezia, quinto turno della fase a gironi del Mondiale Top Division di hockey su ghiaccio maschile 2026, comincerà alle 20.20. OA Sport vi propone la Diretta Live testuale con cronaca dettagliata ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!