LIVE Italia-Serbia, Amichevole volley femminile in DIRETTA: Antropova debutta da schiacciatrice!

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live dell’amichevole tra la l’Italia e la Serbia, con la Nazionale femminile di pallavolo del commissario tecnico Julio Velasco che sta continuando a lavorare in vista degli impegni estivi che partiranno con la Volleyball Nations League e che si concluderanno con gli Europei.

La rosa delle azzurre vede un gruppo sperimentale, con Velasco che sta sfruttando questo periodo con la stagione dei club appena conclusa per far rifiatare le sue big e per vedere all’opera molte giovani esordienti della Nazionale. L’unica che non ha potuto ricaricare le batterie è Ekaterina Antropova: infatti, la nuova opposta dell’Eczacibasi Istanbul sta continuando a lavorare per cercare di trovare la quadra nel nuovo ruolo designatogli da Velasco che vuole rendere la classe 2003 una grandissima schiacciatrice.

L’idea del nostro ct sarebbe quella di mettere in campo Antropova contemporaneamente a Paola Egonu, aumentando cosi la nostra qualità in attacco. La ricezione è la fase di gioco che spaventa maggiormente l’ormai ex Savino del Bene Scandicci, ma l’Italia sta lavorando proprio per permettere ad Ekaterina di essere più tranquilla possibile dal punto di vista tecnico.

Potremmo vedere queste modifiche proprio oggi, con il match tra Italia e Serbia che inizierà alle 21.00 e che verrà disputato al PalaSnai di Genova. Segui l’intero incontro, punto dopo punto, con la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Buon divertimento a tutti!