F1 oggi, GP Canada 2026: orari prove libere e Sprint Qualifying, tv, streaming

Venerdì 22 maggio prenderà il via il week end del GP del Canada, tappa del Mondiale 2026 di F1. Dopo tre settimane, il Circus torna a farsi sentire in uno degli appuntamenti tradizionali in calendario. Sul circuito Gilles Villeneuve sono state scritte pagine di storia della massima categoria dell’automobilismo e in questa circostanza ci sarà una novità.

Per la prima volta, infatti, nel week end canadese ci sarà il formato “Sprint”. Assisteremo, infatti, a un’unica sessione di prove libere, che precederà la Sprint Qualifying, ovvero il time-attack che determinerà la griglia di partenza della Sprint Race di domani. Questo significa che non ci sarà troppo tempo per trovare la messa a punto ideale.

Una sfida per piloti e team che dovranno trovare nel più breve tempo possibile la messa a punto ideale su una pista con caratteristiche molto precise. Si parla di un tracciato “Stop&Go”, dotato di grandi accelerazioni e frenata. Sarà necessario avere una vettura performante in termini di efficienza aerodinamica e nello stesso tempo sufficientemente agile in ingresso e percorrenza delle curve.

Il venerdì del GP del Canada, appuntamento del Mondiale 2026 di F1, sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213) in maniera completa, mentre solo per le Sprint Qualifyng su Sky Sport Uno (201) a pagamento, mentre in chiaro su TV8 sarà possibile seguire esclusivamente la differita della Sprint Qualifying. In streaming vi sarà la copertura completa su SkyGo e su NOW a pagamento, mentre in chiaro e in differita su TV8.it solo quella del time-attack citato. OA Sport vi offrirà le DIRETTA LIVE testuali dell’intero programma odierno.

F1 OGGI IN TV

Venerdì 22 maggio (orari italiani)

Ore 18:30-19:30, Prove libere – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 22:30-23:15, Qualifica Sprint – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP CANADA F1 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213) copertura e completa, Sky Sport Uno (201) solo per le Sprint Qualifying; TV8 trasmetterà in chiaro e in differita solo le qualifiche della Sprint e non le prove libere del venerdì.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it trasmetterà in chiaro e in differita solo le qualifiche della Sprint e non le prove libere del venerdì.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8

Sabato 23 maggio

Ore 16:15-17:15 Sprint Qualifying – Differita tv in chiaro